Назван самый безопасный способ удаления молочных зубов
Смена молочных зубов постоянными — естественный процесс у детей по достижении определенного возраста, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметила, что в большинстве случаев постороннего вмешательства не требуется. Медик подчеркнул, что удалять зубы ни в коем случае нельзя самостоятельно, используя подручные средства. Врач напомнил, что полностью безопасно процедуру могут провести только специалисты.
"В большинстве случаев молочные зубы выпадают сами. Просто нужно дать зубу время, он сам отпадет. Иногда родители дают детям жесткую еду — морковку или корочку хлеба, чтобы при надкусывании зуб выпал. Но далеко не всегда данный способ помогает. Не надо пытаться удалять зуб подручными средствами, чтобы не нанести физическую и психологическую травму", — добавил Лосев.
По его словам, если у детей начали шататься молочные зубы, необходимо обратиться за помощью к стоматологу. Собеседник подчеркнул: только в клинике зуб удалят аккуратно и безболезненно, с минимальными рисками осложнений.
"Существует несколько способов удаления молочного зуба у детей, и выбор определенного метода зависит от индивидуальных особенностей зуба, возраста ребенка и рекомендаций стоматолога. В некоторых, очень редких случаях стоматолог может применить специальные устройства, чтобы помочь снять молочный зуб", — подытожил Лосев.
Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что темные пятна на зубах могут появляться из-за курения, употребления кофе и нарушения гигиены. В то же время проблема может свидетельствовать о гипоплазии эмали, флюорозе или эрозии.