Назван самый безопасный способ удаления молочных зубов

Смена молочных зубов постоянными — естественный процесс у детей по достижении определенного возраста, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он отметила, что в большинстве случаев постороннего вмешательства не требуется. Медик подчеркнул, что удалять зубы ни в коем случае нельзя самостоятельно, используя подручные средства. Врач напомнил, что полностью безопасно процедуру могут провести только специалисты.

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"В большинстве случаев молочные зубы выпадают сами. Просто нужно дать зубу время, он сам отпадет. Иногда родители дают детям жесткую еду — морковку или корочку хлеба, чтобы при надкусывании зуб выпал. Но далеко не всегда данный способ помогает. Не надо пытаться удалять зуб подручными средствами, чтобы не нанести физическую и психологическую травму", — добавил Лосев.

По его словам, если у детей начали шататься молочные зубы, необходимо обратиться за помощью к стоматологу. Собеседник подчеркнул: только в клинике зуб удалят аккуратно и безболезненно, с минимальными рисками осложнений.

"Существует несколько способов удаления молочного зуба у детей, и выбор определенного метода зависит от индивидуальных особенностей зуба, возраста ребенка и рекомендаций стоматолога. В некоторых, очень редких случаях стоматолог может применить специальные устройства, чтобы помочь снять молочный зуб", — подытожил Лосев.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что темные пятна на зубах могут появляться из-за курения, употребления кофе и нарушения гигиены. В то же время проблема может свидетельствовать о гипоплазии эмали, флюорозе или эрозии.