Педиатр объяснила, почему нельзя давать покупные куличи детям

Пасхальные куличи из магазина не всегда имеют качественный состав, предупредила главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. По ее словам, которые приводятся на сайте министерства, у ребенка может случиться тошнота или рвота, если он переест такого лакомства. Врач пояснила, что в этой выпечке всегда много масла и сахара.

Куличи из магазина существенно увеличивают нагрузку на пищеварительную систему малыша. При переедании таких десертов у малыша может случиться тошнота, рвота, расстройство стула, — отметила врач.

Кроме того, Одинаева предостерегла от обсыпки пасхальных куличей. Она объяснила, что у детей эта сладость может спровоцировать аллергические высыпания. Врач рекомендовала родителям приготовить куличи самостоятельно из натуральных продуктов и хранить их в холодильнике. Тем не менее даже домашней выпечкой не стоит злоупотреблять, напомнила педиатр.

Ранее врач-диетолог Полина Васильева предупредила, что при выборе кулича лучше отказаться от подгоревшей продукции, так как в ней могут содержаться канцерогены. Специалист подчеркнула, что при нагревании выпечки выше 120 градусов в ней образуется токсичное вещество акриламид, которое опасно для ЖКТ и репродуктивной системы.