Родителям посоветовали, как помочь ребенку выбрать профессию

Чтобы помочь ребенку выбрать профессию, родители могут показать ему свою работу, рассказала ОТР психолог и карьерный консультант Анна Мухина. По ее словам, важно рассказать ребенку о своей профессии и наглядно ему все показать.

Многие сейчас работают дома. Можно приобщить ребенка, показать. Это не займет много времени, не значит же, что нужно сидеть часами. В целом нужно общаться, — объяснила Мухина.

В возрасте 13-14 лет можно отправить ребенка в специальные профориентационные центры, которые помогут выбрать ему профессию, отметила эксперт. К моменту выпускного класса обычно понятно, ребенок «гуманитарий» или «технарь», и исходя из этого можно выбрать определенный перечень профессий. Однако ребенок обязательно должен участвовать в этом процессе выбора.

Ребенка надо направлять, стимулировать к поиску информации и обсуждать с ним то, что он нашел, помогать ему принять решение, — добавила психолог.

Кроме того, существуют специальные тесты, которые помогут определиться с выбором профессии, подчеркнула специалист. Сначала через него выясняются общие вещи, например, склонности к какой-либо деятельности, а потом уже через разговор с ребенком это все уточняется.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что в связи с дефицитом кадров в рабочих профессиях в стране нужно взращивать собственных специалистов, например через специальную игру-тренажер. По его словам, так можно будет с детства воспитывать любовь к труду.