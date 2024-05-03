Дети Альфа: кто они такие и чем отличаются от предыдущих поколений

Пока медиапространство наполнялось статьями и исследованиями про зумеров, на Земле, согласно теории поколений, США, начали рождаться представители нового поколения — Альфа. Каковы их характеристики, что особенного в воспитании этих детей, как они мыслят и как могут повлиять на мир в будущем, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое теория поколений простыми словами

Теория поколений — это концепция, разработанная в 1990-х годах американскими писателями Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом.

Согласно ей, смена человеческих поколений циклична, а к одному поколению относятся те, кто родился в один и тот же 20-летний промежуток времени. По мнению Штрауса и Хоува, у таких людей, несмотря на их различия, можно выявить и определенные общие черты: например, похожее отношение к вопросам карьеры, семьи, образования.

На данный момент человечество можно разделить на пять поколений:

Бумеры — 1946-1964 годы;

Поколение X — 1965-1980 годы;

Поколение Y (миллениалы) — 1981-1996 годы;

Поколение Z (зумеры) — 1997-2010 годы;

Поколение Альфа — 2010-2024 годы.

В этой статье поговорим о последнем, самом современном поколении — Альфа. Сейчас старшие его представители находятся в подростковом возрасте, им около 14 лет.

Поколение Альфа: кто они

«Это дети, судьбу которых во многом определяют интернет и гаджеты. Они с самого раннего возраста активно ими пользуются и не знают жизни без экранов — смартфоны и планшеты стали их постоянными спутниками», — говорит «Ленте.ру» детский и семейный, автор книг для взрослых и детей Екатерина Кес.

По данным исследователей университета Айовы (США), каждый четвертый ребенок из поколения Альфа имеет планшет уже в возрасте трех-четырех лет, почти каждый третий — в возрасте пяти-семи лет, а с 8-11 лет -- уже каждый второй.

«При этом мир, в котором формируются основные черты поколения Альфа, меняется крайне быстро — под воздействием технологий, глобализации и новых социальных норм, и это также имеет свое влияние на новых людей», — подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» поведенческий терапевт, профессиональный коуч, семейный консультант, автор популярного блога о воспитании детей Елена Калашникова.

Отличительные черты поколения

Что же особенного в детях, рожденных после 2010-го? Эксперты выделяют следующие основные характеристики поколения Альфа.

Трудности при концентрации внимания

«В отличие от миллениалов (молодых людей, которым сейчас от 28 до 43 лет), родившихся на самой заре развития технологий, или зумеров, росших в период только начинавшегося бума социальных сетей, дети поколения Альфа с самого рождения окружены гораздо более продвинутыми технологиями, — отмечает Калашникова. — Например, появился искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, еще более умные мобильные устройства, гаджеты виртуальной реальности».

В связи с этим новые дети привыкают потреблять огромное количество визуальной и текстовой информации одновременно, постоянно перепрыгивать с сайта на сайт, бесконечно листать фото и клипы.

Их мозг привыкает к постоянной смене контента. Формируется «клиповое», «калейдоскопическое» мышление, при котором дети воспринимают информацию фрагментарно, короткими кусками и яркими образами, что мешает им сосредотачиваться, - Екатерина Кес, детский и семейный психолог

В итоге, как уверена Кес, детям поколения Альфа значительно сложнее работать и анализировать большие объемы однотипной информации: например, им сложно читать книги, смотреть длинные видеосюжеты и фильмы.

«Также им значительно труднее глубоко погружаться в определенную тему, систематизировать информацию, выполнять действия последовательно, не перепрыгивая с одного на другое, — говорит психолог. — В связи с этим у детей поколения Альфа зачастую не получается долго и терпеливо концентрировать внимание на одной задаче. То, что требует значительных умственных усилий, вызывает у них намного больше сложностей, чем у детей предыдущих поколений».

Индивидуализм

«Дети нового поколения в большей степени индивидуалисты. Этому, опять же, способствует воспитание в эру цифровых технологий. Для получения информации больше не нужно выходить из дома, социализироваться. Самовыражаться тоже можно фактически в одиночестве — в социальных сетях, которые дают иллюзию общности», — делится мнение Елена Калашникова.

Многозадачность

Конечно, у влияния технологий есть и плюсы — постоянное взаимодействие с различными цифровыми платформами, по мнению Калашниковой, развивает способность к многозадачности.

«При этом детей поколения Альфа отличает высокая адаптивность, они способны быстро приспосабливаться к разным ситуациям, быть гибкими, у них высокая степень эрудиции, благодаря просмотру многочисленных блогов и YouTube-каналов», — дополняет Екатерина Кес. И все же стоит быть осторожными, ведь излишняя многозадачность может увеличивать риск рассеянности внимания из-за чрезмерной стимуляции мозга и повышенной сенсорной нагрузки, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт, семейный консультант

Развитое социальное сознание

Подрастающее поколение воспитывается в условиях, когда экологические проблемы и вопросы социальной справедливости являются важными аспектами общественного дискурса, замечает Калашникова. Это, по ее мнению, делает их более осведомленными и заинтересованными в общественной деятельности.

С ней соглашается и Екатерина Кес: «Представители поколения Альфа много знают о своих социальных правах, они более уверены в себе, не боятся проявлять инициативу, высказывать свое мнение. Они обращают внимание на проблемы общества и верят в то, что многое можно изменить, у них меньше ограничивающих установок».

Стремление к мультикультурности и глобализации

Как считает Елена Калашникова, поколение Альфа растет в еще более глобализированном мире, чем зумеры. Они с детства привыкают взаимодействовать с различными культурами через цифровые платформы, что способствует более высокому уровню толерантности и большей открытости к культурному обмену.

Беспокойство о своем здоровье

«Благодаря повышенной осведомленности о психологическом и физическом здоровье поколение Альфа чаще всего выбирают здоровый образ жизни. Новым детям важно чувствовать себя хорошо прямо сейчас, а не в будущем, и они делают для этого все возможное», — говорит Калашникова.

Эмоциональная уязвимость

При этом постоянное нахождение в сети и социальных медиа, по мнению эксперта, может приводить к проблемам с самооценкой и социальным давлением, что делает поколение Альфа потенциально более уязвимыми к психологическим проблемам.

Они более восприимчивы к тому, что видят в интернете

Так, например, cпециалисты из Британского сообщества косметической дерматологии предупреждают, что негативное воздействие на современных детей оказывают видео, в которых девушки рассказывают о своем уходе за кожей. Такие ролики набирают большое количество просмотров в TikTok и других подобных социальных сетях.

«В уходе за детской кожей нужно быть очень аккуратными, а современные дети под влиянием блогеров тратят огромное количество времени на сложный уход. Более того, они делают акцент на антивозрастных средствах, которые совершенно точно им не подходят», — говорит доктор Эмма Веджворт.

По мнению экспертов, дело не столько в том, что дети боятся постареть, сколько в их желании обладать «красивыми баночками», как у их любимых бьюти-блогеров.

Как воспитывают поколение Альфа

Современные родители намного больше вовлечены в жизнь своих детей, представителей поколения Альфа, считает Екатерина Кес. Они, по ее мнению, стараются тщательно организовать их досуг, детально выбирают секции и кружки, стараются уделять им как можно больше времени, что иногда даже приводит к гиперопеке.

Дети Альфа значительно меньше предоставлены сами себе, чем дети прошлых поколений, и вследствие этого намного менее самостоятельны в быту, - Екатерина Кес, детский и семейный психолог «При этом сейчас родители общаются с детьми менее директивно, стараются больше объяснять и договариваться вместо того, чтобы заставлять. Соответственно, дети поколения Альфа более свободолюбивые, уверены в себе, знают о своих правах, а родители для них не являются непререкаемым авторитетом: им нужны, скорее, аргументированные и понятные объяснения, а не приказы и требования», — также уточняет эксперт.

Образование поколения Альфа

Что касается образования, то оно у поколения Альфа также проходит в довольно уникальных условиях. По мнению Елены Калашниковой, современные технологии, изменение культурных норм и повышенное внимание к индивидуальности ребенка оказывают значительное влияние на методы обучения. Среди главных особенностей она выделяет следующие:

Технологическая интеграция. Образовательные учреждения больше не препятствуют современным технологиям в жизни детей, наоборот, они активно внедряют цифровые инструменты в процесс обучения — от приложений и интерактивных платформ до виртуальной реальности, которые помогают сделать обучение более захватывающим, наглядным и практическим. Все это приводит к значительным изменениям системы образования.

Образовательные учреждения больше не препятствуют современным технологиям в жизни детей, наоборот, они активно внедряют цифровые инструменты в процесс обучения — от приложений и интерактивных платформ до виртуальной реальности, которые помогают сделать обучение более захватывающим, наглядным и практическим. Все это приводит к значительным изменениям системы образования. Персонализация. С учетом доступности большого количества информации и данных, все больший акцент делается на индивидуальном подходе к обучению каждого ребенка. Некоторые современные учебные программы (в том числе высшее образование) регулируют сложность заданий в зависимости от успеваемости ученика/студента и помогают вносить корректировки в учебный план.

С учетом доступности большого количества информации и данных, все больший акцент делается на индивидуальном подходе к обучению каждого ребенка. Некоторые современные учебные программы (в том числе высшее образование) регулируют сложность заданий в зависимости от успеваемости ученика/студента и помогают вносить корректировки в учебный план. Формирование навыков будущего. В продвинутом современном обучении намечается курс на развитии таких навыков, как критическое мышление, самостоятельный (а не заученный) подход к решению проблем, творчество и гибкость. Появляются проекты, направленные на развитие социальных и эмоциональных навыков, а не только на обучение академическим знаниям.

Роль поколения Альфа в обществе

«Уже сейчас дети поколения Альфа демонстрируют высокий уровень технологической грамотности. В будущем это может привести к новым технологическим разработкам и инновациям, особенно в областях искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий и устойчивых технологий, — говорит Елена Калашникова. — В этом году я посетила международный мобильный конгресс и видела там много юных ребят, которые уже работают в крупных компаниях или представляют потрясающие технологические стартапы. Такие дети в будущем безусловно станут успешны и войдут во взрослую жизнь уверенно».

Психолог отмечает, что из ее опыта общения с родителями, учениками и образовательными учреждениями складывается ощущение, что поколение Альфа, вероятно, будет предпочитать более гибкие формы занятости, такие как удаленная работа или фриланс.

Скорее всего, в частных компаниях будут меняться рабочие процессы и корпоративная культура, акцент будет сделан на цифровизацию, проектную работу и индивидуальный подход, - Елена Калашникова, поведенческий терапевт, семейный консультант

Между тем внимание к здоровью и благополучию, которое воспитывается у поколения Альфа, может привести к более сознательному отношению будущих взрослых к здоровью, что в свою очередь положительно скажется на развитии медицинских технологий и улучшению систем здравоохранения.