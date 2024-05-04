В Башкирии 8-летний мальчик продает свои игрушки, чтобы кормить бездомных кошек

Восьмилетний Амаль Латыпов из башкирского села продает свои игрушки, чтобы накормить бездомных кошек. Его историю рассказывает kp.ru.

© Газета.Ru

Каждые выходные мальчик выходит на центральную площадь Кушнаренково и встает за самодельный прилавок. На нем — игрушечные машинки разных размеров, фигурки героев мультфильмов и пластиковые мечи. Продавец учится во втором классе и хочет исполнить свою главную мечту — купить КамАЗ корма для бездомных кошек. Именно с этой целью Амаль решил продать свои старые игрушки, хранящиеся в гараже, а его родители горячо поддержали благородный порыв сына. Идея появилась у мальчика еще в прошлом году, когда он увидел на крыльце местной «Пятерочки» скопление кошек и понял, что они нуждаются в его поддержке и заботе.

«Сначала ничего не вышло, но потом он на центральную площадь переместился. Прибегает и говорит: «Мама, я все продал!». Две-три игрушки у него на руках всего остались. Ну, мы и пошли в магазин, купили корм для кошек и покормили их. Вот тогда он загорелся этим, и теперь его уже не остановить! Сейчас люди уже привыкли, так не удивляются сильно. Даже если кто-то не покупает игрушку, бывает просто дают 10 рублей – кошечкам на корм» — поделилась мама мальчика.

Недавно у него появился Telegram-канал «Протяни руку помощи», он регулярно добавляет туда новые лоты и надеется найти новую аудиторию. Мама мальчика предлагает всем желающим отдать ненужные игрушки Амалю, чтобы благотворительная торговля продолжалась, даже когда его собственные запасы иссякнут.