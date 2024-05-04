В Башкирии 8-летний мальчик продает свои игрушки, чтобы кормить бездомных кошек
Восьмилетний Амаль Латыпов из башкирского села продает свои игрушки, чтобы накормить бездомных кошек. Его историю рассказывает kp.ru.
Каждые выходные мальчик выходит на центральную площадь Кушнаренково и встает за самодельный прилавок. На нем — игрушечные машинки разных размеров, фигурки героев мультфильмов и пластиковые мечи. Продавец учится во втором классе и хочет исполнить свою главную мечту — купить КамАЗ корма для бездомных кошек. Именно с этой целью Амаль решил продать свои старые игрушки, хранящиеся в гараже, а его родители горячо поддержали благородный порыв сына. Идея появилась у мальчика еще в прошлом году, когда он увидел на крыльце местной «Пятерочки» скопление кошек и понял, что они нуждаются в его поддержке и заботе.
«Сначала ничего не вышло, но потом он на центральную площадь переместился. Прибегает и говорит: «Мама, я все продал!». Две-три игрушки у него на руках всего остались. Ну, мы и пошли в магазин, купили корм для кошек и покормили их. Вот тогда он загорелся этим, и теперь его уже не остановить! Сейчас люди уже привыкли, так не удивляются сильно. Даже если кто-то не покупает игрушку, бывает просто дают 10 рублей – кошечкам на корм» — поделилась мама мальчика.
Недавно у него появился Telegram-канал «Протяни руку помощи», он регулярно добавляет туда новые лоты и надеется найти новую аудиторию. Мама мальчика предлагает всем желающим отдать ненужные игрушки Амалю, чтобы благотворительная торговля продолжалась, даже когда его собственные запасы иссякнут.