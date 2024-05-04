Нужно ли бить тревогу, если ребенок родился с зубами

Стоматолог Фёдорова: обычно если ребёнок родился с зубами, это безопасно. В норме первые зубы у малыша появляются на 5–7-й месяц. Если же они появились раньше или вообще с рождения, паниковать не стоит. Можно показать ребёнка стоматологу-ортодонту, чтобы он решил, что делать дальше. В некоторых случаях зуб оказывается очень подвижен, и малыш может его вдохнуть во время кормления. Подробности рассказала детский стоматолог DocDent Юлия Фёдорова.

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Почему появляются врождённые зубы

Феномен зубов у новорождённых довольно редкий. Такие зубы называют натальными. Обычно это центральные резцы, реже — боковые.

По своей структуре натальные резцы отличаются от обычных молочных. Они достаточно подвижны, имеют незрелый корень и крепятся к десне мягкими тканями.

Самые частые причины появления зубов с рождения:

избыток кальция и витамина D в организме матери;

расположение зубного ряда близко к краю десны.

Чем опасны натальные зубы

Вот какие проблемы могут возникнуть из-за врождённых зубов:

малыш может повредить зуб, так как ещё не контролирует свои движения;

у матери могут повредиться соски;

если зуб очень подвижен, малыш может вдохнуть его во время кормления.

Что делать

Если ребёнок родился с зубами, нужно показать его стоматологу-ортодонту и детскому стоматологу.

Специалисты оценят состояние мягких тканей десны, определят уровень их подвижности, изучат цвет, размер и плотность. Может понадобиться рентген. На основе всех этих данных врач определит, что делать дальше. Если нужно, то зуб просто удалят.

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