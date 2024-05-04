Как понять, что у ребенка депрессия: тревожные звоночки

Психолог Головина: тики и заикания могут говорить о депрессии у ребёнка 4–10 лет. Депрессия воспринимается исключительно как проблема взрослых людей. Считается, что дети с их жизнерадостностью, задором и искренностью впасть в неё никак не могут. Но на деле пострадать от этого заболевания может даже младенец. Рассказываем, как не проглядеть опасные симптомы.

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Депрессия у детей

Как рассказала порталу Amic.ru нейропсихолог Лариса Головина, ключевые для психики изменения происходят именно в детстве, но депрессия может проявляться по-разному в зависимости от периода развития, в котором находится малыш.

Вот какие симптомы депрессии характерны для детей разного возраста:

Сомато-вегетативный период (от 0 до 3 лет). Депрессия может проявляться нарушением сна, аппетита, повышением температуры без причины, задержкой ментального или психического развития или заторможенностью моторики. Обычно дети в этом возрасте очень любопытны, а при депрессии мир становится им неинтересен. Такой спокойный ребёнок удобен для взрослых, но нельзя исключать проблем с эмоциональной сферой.

(от 0 до 3 лет). Депрессия может проявляться нарушением сна, аппетита, повышением температуры без причины, задержкой ментального или психического развития или заторможенностью моторики. Обычно дети в этом возрасте очень любопытны, а при депрессии мир становится им неинтересен. Такой спокойный ребёнок удобен для взрослых, но нельзя исключать проблем с эмоциональной сферой. Психомоторный период (от 4 до 10 лет). О депрессии могут свидетельствовать различные тики и заикания. Таких детей нельзя назвать подавленными, скорее, они «никакие», считает психолог. Таким образом дети пытаются защититься от давления взрослых, которые пытаются «напичкать» их знаниями и навыками.

(от 4 до 10 лет). О депрессии могут свидетельствовать различные тики и заикания. Таких детей нельзя назвать подавленными, скорее, они «никакие», считает психолог. Таким образом дети пытаются защититься от давления взрослых, которые пытаются «напичкать» их знаниями и навыками. Аффективный период (от 7 до 12 лет). При депрессии ребёнок в этом возрасте может проявлять страх, которого раньше не было, неуверенность и растерянность. Насторожить должно обкусывание ногтей «до мяса» и негативные мысли вслух.

(от 7 до 12 лет). При депрессии ребёнок в этом возрасте может проявлять страх, которого раньше не было, неуверенность и растерянность. Насторожить должно обкусывание ногтей «до мяса» и негативные мысли вслух. Эмоционально-идеаторный период (12 лет и старше). О депрессии могут говорить попытки закрыться от мира, сложности с решением жизненных задач и низкая самооценка.

Как отличить капризы от депрессии

Специалист отметила, что детство — это радостная пора. Ребёнок может грустить из-за чего-то или сердиться, но длится это совсем недолго и он быстро возвращается в своё привычное позитивное состояние. А вот если хмурость и грусть наблюдаются на постоянной основе, то это повод обратиться к врачу.

Как лечить детскую депрессию

Таблетки в этом вопросе далеко не главное. Проблема в том, отметила Головина, что родители вряд ли сразу заподозрят депрессию и поведут ребёнка к психологу. При нарушении аппетита они, скорее, отправятся к гастроэнтерологу, при проблемах с речью — к логопеду. Но даже если до психолога и дойдёт дело, то не каждый родитель готов будет меняться, чтобы обеспечить комфорт семейной жизни для ребёнка.

От депрессии не застрахованы и взрослые. Им важно не выгорать на работе и качественно отдыхать. Как правильно восстанавливать силы, «Секрет» рассказал тут.