Что надежнее для малыша: автокресло или люлька?

Педиатр Тимофеева: по-настоящему надёжных моделей автолюлек очень мало. Безопасность детей в поездке полностью лежит на взрослых. Самый верный способ её обеспечить — обзавестись специальным удерживающим устройством. Они бывают двух видов — автокресла и автолюльки. Рассказываем, чем они отличаются друг от друга и что лучше всего подойдёт для маленьких пассажиров.

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Автолюльки: когда их использовать

В автолюльках перевозят детей от рождения и до 6 месяцев. Устройство ставят на заднем сиденье и фиксируют ремнями безопасности. Внешне автолюлька напоминает коляску — ребёнок в ней едет полностью лёжа.

В самом расположении автолюльки уже есть подвох — её ставят перпендикулярно движению. Такое положение очень небезопасно, считает заведующая отделением Института неонатологии и педиатрии Центра акушерства и гинекологии им. Кулакова Лейла Тимофеева.

По словам педиатра, перевозить детей в автолюльках можно только в одном случае — если есть особые медицинские показания. Они подходят для перевозки:

недоношенных детей;

детей с проблемами с позвоночником;

детей с затруднениями дыхания.

Где лучше перевозить младенцев

По словам Тимофеевой, новорождённых и детей до года лучше всего возить в автокреслах категории 0+. Они хорошо удерживают голову при фронтальном ударе и помогают избежать опасного «кивка головы», когда повреждаются хрупкие шейные позвонки ребёнка.

Врач развеяла частое заблуждение о том, что автокресло может повредить позвоночник новорождённого. В таком устройстве ребёнок едет полулёжа — под оптимальным углом 30–45 градусов. Вес малыша равномерно распределяется по всей спине, так что лишней нагрузки на позвоночник нет, отметила она в беседе с «Аргументами и фактами».

Как ездить с ребёнком в такси

По закону детей до 7 лет нельзя возить в машине без специальных удерживающих устройств. Из-за этого у родителей нередко возникают сложности с вызовом такси.

Например, не все родители при заказе такси выбирают тариф «Детский», потому что он дороже. В этом случае водитель имеет полное право не брать пассажиров, даже если у них есть собственное автокресло, заявили в Роскачестве.

Кроме того, при вызове машины родитель должен указать возраст ребёнка. Тогда ему подберут машину, в которой есть подходящее кресло, и водитель уже не сможет отказать в поездке.