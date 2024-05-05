Что делать, если бабушке не разрешают видеться с внуками

Бабушки и дедушки имеют законные права на времяпровождение с детьми своих детей. Это действительно закреплено в законодательстве и подразумевает, что они могут проводить время с внуками, общаться и участвовать в их жизни. Но что делать, если родители препятствуют встречам? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала адвокат Марина Артякова.

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По ее словам, если мама и папа по каким-то причинам не желают, чтобы бабушка или дедушка виделись с ребенком, они могут установить определенные рамки для этих встреч.

— Это может быть сделано путем заключения письменного соглашения с бабушкой, где будут четко прописаны условия взаимодействия: где, когда и как часто встречи могут происходить и как долго они должны длиться. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, его мнение также должно быть учтено при составлении такого соглашения, — рассказала Артякова.

В случае если родители категорически против встреч и не желают вступать в какие-либо соглашения, бабушка имеет право обратиться за помощью в органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 67 СК РФ), отметила адвокат. Закон дает ей такое право, чтобы защитить интересы ребенка и сохранить его связь с близкими родственниками.

— Органы опеки, получив заявление от бабушки, проведут проверку обстоятельств дела. Если они признают, что встречи с бабушкой будут полезны для ребенка, то могут вынести распоряжение, которое обяжет родителей не мешать этим встречам, — объяснила эксперт.

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Если же решение через органы опеки не удается найти, бабушка может обратиться в суд для установления порядка общения с внуком или внучкой, продолжила специалист. Суд рассмотрит все обстоятельства:

возраст ребенка;

его здоровье;

распорядок дня;

образовательный процесс;

а также насколько ребенок привязан к бабушке.

— Важно понимать, что конфликты между родителями и бабушкой не могут быть основанием для полного отказа от встреч. Суд также может учесть, не является ли обращение бабушки в суд способом давления на родителей или попыткой доказать что-то из принципа. В некоторых случаях может быть назначена комплексная экспертиза для более глубокого изучения психологического климата в семье, — уточнила Артякова.

За запрет общаться детям с близкими родственниками и неисполнение судебного решения можно получить административный штраф. А за повторное нарушение предусмотрен даже административный арест на срок до пяти суток (ч. 2, 3 ст. 5.35 КоАП РФ), добавила адвокат.