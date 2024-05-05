Эксперт заявил, что подростки веганством часто прикрывают желание похудеть

Эксперт заявила, что подростки веганством часто прикрывают желание похудеть
Молодые люди свое желание похудеть часто на первом этапе прикрывают увлечением идеями вегетарианства, однако в случае диагностирования и лечения пищевых расстройств такой тип питания недопустим, рассказала в интервью проекту "ТАСС Дети" врач-психиатр, завкафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова Людмила Сатьянова.
"Это не совсем избирательное питание, здесь очень неоднозначно. Если мы собираем анамнез у подростка или у молодой девушки, которая попадает в поле зрения врачей с расстройством пищевого поведения, то у многих из них вегетарианство начинается в тот период, когда болезнь только манифестирует. То есть они начинают говорить: "Я по идейным соображениям. Я люблю животных, и поэтому я их не ем", - сказала эксперт.
По ее словам, в результате тестов и расспросов было выявлено, что молодые люди, в том числе подростки, практикуют вегетарианство для того, чтобы избежать "лишнего животного жира".
"То есть это такой начальный этап похудения. Конечно, психика так устроена, что она оправдывает вот эти все движения. Признать, что ты болен, сложно. Когда к нам приходят пациенты, мы сразу говорим, что мы не будем поддерживать никакие веганства, вегетарианства. У нас это считается ограничением, вот именно когда лечение наступает. Да, пожалуйста, они имеют право быть, но в рамках лечения расстройств пищевого поведения - это все-таки запретная тема. Я не назову это болезнью отдельно, да, но как с расстройством пищевого поведения это не должно быть даже рядом", - заключила эксперт.