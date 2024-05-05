Эксперт заявил, что подростки веганством часто прикрывают желание похудеть

Молодые люди свое желание похудеть часто на первом этапе прикрывают увлечением идеями вегетарианства, однако в случае диагностирования и лечения пищевых расстройств такой тип питания недопустим, рассказала в интервью проекту "ТАСС Дети" врач-психиатр, завкафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова Людмила Сатьянова.

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"Это не совсем избирательное питание, здесь очень неоднозначно. Если мы собираем анамнез у подростка или у молодой девушки, которая попадает в поле зрения врачей с расстройством пищевого поведения, то у многих из них вегетарианство начинается в тот период, когда болезнь только манифестирует. То есть они начинают говорить: "Я по идейным соображениям. Я люблю животных, и поэтому я их не ем", - сказала эксперт.

По ее словам, в результате тестов и расспросов было выявлено, что молодые люди, в том числе подростки, практикуют вегетарианство для того, чтобы избежать "лишнего животного жира".