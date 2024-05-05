Как выбрать детский лагерь? Полезная памятка для родителей

«Объясняем.рф»: при выборе лагеря нужно учитывать предпочтения и склонности ребёнка . Многие родители не прочь отправить своё чадо в детский лагерь: там и дисциплина, и общение, да и просто веселее, чем сидеть дома. Но везти ребёнка в первый подвернувшийся вариант — волнительно. Рассказываем, как определиться с выбором детского лагеря и какие документы пригодятся.

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Детский лагерь: типы и виды

Как рассказали эксперты портала «Объясняем.рф», при выборе детского лагеря важно учитывать, что любит ребёнок и какие у него есть таланты. Всё-таки вариантов лагерей сейчас полно: и театральные, и военно-патриотические, и творческие, и спортивные.

По типу размещения они бывают:

Палаточные (для тех, кто не боится походных условий);

Дневные (к вечеру дети возвращаются домой);

Стационарные (на территории баз отдыха или санаториев).

Продолжительность одной смены — от 14 до 24 дней.

Что учесть при выборе

Проверьте, есть ли выбранный лагерь в реестре организаций отдыха детей. Туда занесены все лагеря с организованным питанием, где дети могут находиться от четырёх часов в день. Если в списке вашего заведения нет, то оно не может принимать детей.

Какие документы нужны в лагерь

Копия свидетельства о рождении или паспорт, если ребёнок старше 14 лет.

Копия полиса ОМС ребёнка.

Копия паспорта родителя или опекуна.

Информированное согласие на медицинское вмешательство.

А ещё понадобится немало справок:

Справка 079/у о состоянии здоровья;

Копия сертификата о прививках по форме 156/у-93;

Справка об отсутствии контактов с инфицированными больными;

Справка с результатами анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы;

Справка для посещения бассейна (если он есть в лагере).

Что положить с собой

Эксперт напомнили, что одежда для ребёнка должна быть удобной и состоять из натуральных тканей. Не забудьте положить ребёнку резиновые сапоги и дождевик, высокие носки и плотную обудь, купальник или плавки, головной убор и резиновые шлёпанцы для душа. Чтобы ребёнок ничего вдруг не потерял, полезно положить в чемодан список всех вещей, чтобы перед отъездом он мог свериться.

Ещё пригодятся средства гигиены, средства от комаров и УФ-лучей, полотенца, ложка и кружка из небьющегося материала.

А вот ноутбуки, приставки и прочую технику лучше оставить дома. И не стоит давать ребёнку с собой скоропортящиеся продукты, чтобы он случайно не отравился.

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