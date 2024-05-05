Как выбрать детский лагерь? Полезная памятка для родителей
«Объясняем.рф»: при выборе лагеря нужно учитывать предпочтения и склонности ребёнка . Многие родители не прочь отправить своё чадо в детский лагерь: там и дисциплина, и общение, да и просто веселее, чем сидеть дома. Но везти ребёнка в первый подвернувшийся вариант — волнительно. Рассказываем, как определиться с выбором детского лагеря и какие документы пригодятся.
Детский лагерь: типы и виды
Как рассказали эксперты портала «Объясняем.рф», при выборе детского лагеря важно учитывать, что любит ребёнок и какие у него есть таланты. Всё-таки вариантов лагерей сейчас полно: и театральные, и военно-патриотические, и творческие, и спортивные.
По типу размещения они бывают:
- Палаточные (для тех, кто не боится походных условий);
- Дневные (к вечеру дети возвращаются домой);
- Стационарные (на территории баз отдыха или санаториев).
Продолжительность одной смены — от 14 до 24 дней.
Что учесть при выборе
Проверьте, есть ли выбранный лагерь в реестре организаций отдыха детей. Туда занесены все лагеря с организованным питанием, где дети могут находиться от четырёх часов в день. Если в списке вашего заведения нет, то оно не может принимать детей.
Какие документы нужны в лагерь
- Копия свидетельства о рождении или паспорт, если ребёнок старше 14 лет.
- Копия полиса ОМС ребёнка.
- Копия паспорта родителя или опекуна.
- Информированное согласие на медицинское вмешательство.
А ещё понадобится немало справок:
- Справка 079/у о состоянии здоровья;
- Копия сертификата о прививках по форме 156/у-93;
- Справка об отсутствии контактов с инфицированными больными;
- Справка с результатами анализов на гельминтозы и кишечные протозоозы;
- Справка для посещения бассейна (если он есть в лагере).
Что положить с собой
Эксперт напомнили, что одежда для ребёнка должна быть удобной и состоять из натуральных тканей. Не забудьте положить ребёнку резиновые сапоги и дождевик, высокие носки и плотную обудь, купальник или плавки, головной убор и резиновые шлёпанцы для душа. Чтобы ребёнок ничего вдруг не потерял, полезно положить в чемодан список всех вещей, чтобы перед отъездом он мог свериться.
Ещё пригодятся средства гигиены, средства от комаров и УФ-лучей, полотенца, ложка и кружка из небьющегося материала.
А вот ноутбуки, приставки и прочую технику лучше оставить дома. И не стоит давать ребёнку с собой скоропортящиеся продукты, чтобы он случайно не отравился.
О том, нужно ли детям учиться на каникулах, «Секрет» рассказал в этом материале.