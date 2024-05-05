Психиатр рассказал об опасностях анорексии и булимии

Врач рассказала о причинах и опасных последствиях анорексии и булимии у подростков, посоветовала, к кому обратиться за помощью, и объяснила, чем вредно увлечение веганством

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Расстройство пищевого поведения у подростка вызвано как биологическим, так и психологическим факторами, заболевание также может передаваться по наследству. Затягивание лечения может привести к хронической форме болезни и невозвратным потерям для организма, рассказала в интервью проекту "ТАСС Дети" психиатр, завкафедрой РНИМУ им. Н.И. Пирогова Людмила Сатьянова.

"У расстройства пищевого поведения есть биопсихосоциальная модель возникновения. То есть это генетический аспект, это то, что наследуется от родителей. Сюда можно отнести и особенности психики. Если просто сказать, это особенно восприимчивая хрупкая психика. И конечно, социальный аспект. Это то, что модно, то, что транслируется из окружающей среды. Как, например, мода на истощенное тело. Это то, что сейчас, — мода на спортивное тело. Когда совпадают два таких фактора — внешний и внутренний аспект, то развивается расстройство пищевого поведения", — объяснила Сатьянова.

Собеседница агентства также отметила, что важную роль в развитии заболевания играет в том числе семья ребенка.

"Конечно, огромное значение имеет то, что идет из семьи. Если в семье есть случай расстройства пищевого поведения, это, конечно, увеличивает риск развития [заболевания] у подростка в разы. Мы очень часто видим родителей, которые, например, приводят детей с расстройством пищевого поведения, и они сами имели в анамнезе это расстройство", — сказала эксперт.

По ее словам, в таком случае вероятность возникновения заболевания растет.

Чем вредно веганство

"Это не совсем избирательное питание, здесь очень неоднозначно. Если мы собираем анамнез у подростка или у молодой девушки, которая попадает в поле зрения врачей с расстройством пищевого поведения, то у многих из них вегетарианство начинается в тот период, когда болезнь только манифестирует. То есть они начинают говорить: "Я по идейным соображениям. Я люблю животных, и поэтому я их не ем"", — сказала эксперт.

По ее словам, в результате тестов и расспросов было выявлено, что молодые люди, в том числе подростки, практикуют вегетарианство для того, чтобы избежать "лишнего животного жира".

"То есть это такой начальный этап похудения. Конечно, психика так устроена, что она оправдывает все эти движения. Признать, что ты болен, сложно. Когда к нам приходят пациенты, мы сразу говорим, что мы не будем поддерживать никакие веганства, вегетарианства. У нас это считается ограничением, именно когда наступает лечение. Да, пожалуйста, они имеют право быть, но в рамках лечения расстройств пищевого поведения это все-таки запретная тема. Я не назову это болезнью отдельно, да, но с расстройством пищевого поведения это не должно быть даже рядом", — заключила эксперт.

Последствия заболевания

"Последствия — это все переходит в хроническую форму, и риск смерти значительно возрастает", — сказала Сатьянова.

Эксперт отметила, что в случае возникновения болезни потери — невозвратные.

"У девочек костная масса формируется до 18 лет. У мальчиков чуть подольше — 20–21. И если на подростковый период приходится расстройство пищевого поведения, например в виде нервной анорексии, когда наблюдается дефицит веса и нарушается выработка эстрогенов, то возникают проблемы в процессе формирования костной ткани. И если мы вылечим девочку к 18–20 годам, то этот ущерб, который был нанесен костям за то время, когда они формировались неправильно, уже не восстановится", — объяснила она. То есть она так и останется с высоким риском переломов костей. Кости будут, грубо говоря, очень хрупкими, потому что их плотность не доформировалась до нужной массы. Вот это невозвратная потеря", — добавила эксперт.

По словам собеседницы агентства, если затянуть лечение на длительный срок, заболевание может принять хроническую форму.

"Считается, что примерно год-два лечения расстройства пищевого поведения — это такой острый период. Но, если он затягивается на четыре-пять лет, это хроническая форма. И о выздоровлении здесь говорить уже сложно. В таком случае хотя бы ремиссию получить какую-то небольшую… То есть лечить уже становится значительно труднее", — отметила Сатьянова.

Развитие анорексии

По словам эксперта, жесткий стресс, насилие, буллинг, развод родителей и ряд других факторов могут стать предпосылками возникновения анорексии у подростков.

"Вся проблема в том, что сам подросток не всегда считает это болезнью. Часто пусковым механизмом бывает жесткий стресс. Очень часто, как статистика показывает, это насилие. Необязательно сексуальное насилие. Это может быть буллинг какой-то в школе. Развод родителей, переход в другую школу, переезд в другой район, расставание с молодым человеком или с девушкой", — сказала эксперт.

По ее словам, с подобными ситуациями трудно справиться эмоционально, а иногда даже не находится возможности попросить у кого-либо совета.

"Болезнь здесь становится спасательным кругом, тем фактором, который возможно контролировать. "Я не могу контролировать события вокруг меня, с которыми трудно справиться, но я могу контролировать свое тело, свою еду. Я могу справиться хотя бы с этим". На этот момент подросток обращает внимание, что он прибегает к пищевому регулированию, но он не считает это проблемой, он не считает это болезнью", — объяснила Сатьянова.

Собеседница агентства также отметила, что подросток начинает задумываться о проблеме, лишь когда она проявляется физически.

"Проблемы в виде расстройства ЖКТ, какой-то слабости, быстрой истощаемости, когда у тебя уже не хватает сил просто подняться по лестнице, не говоря о том, чтобы пробежать кросс на физкультуре, или зубы начинают сыпаться, — вот тогда он может задуматься", — сказала эксперт.

К кому обратиться за помощью

Сатьянова отметила, что в первую очередь оказать помощь ребенку на первом этапе болезни способны родители.

"Если в семье достаточно доверительные отношения, когда ребенок может поговорить с родителями, родители интересуются жизнью ребенка, то эти факторы, эти поведенческие изменения достаточно быстро становятся заметными. Потому что сложно не заметить, когда для ребенка уже в порядке вещей отказываться от еды, от ужина, от привычных сладостей и так далее. На этом этапе, когда что-то пошло не так, родители могут помочь справиться", — сказала она.

Также собеседница агентства добавила, что параллельно стоит обратиться к психологу, который прицельно занимается лечением расстройств пищевого поведения.

"На начальной стадии можно выяснить, с какой трудностью столкнулся ребенок, что здесь расстройство пищевого поведения выступает как такой вспомогательный фактор. То есть на этом этапе родитель сможет проконтролировать питание ребенка", — отметила она.

По словам Сатьяновой, лучше не прибегать к помощи диетолога, который назначит диеты с ограничениями. В таком случае необходимо обратиться к консультанту по питанию.

"Ребенку надо правильно выстроить режим питания, чтобы там были жиры, белки, углеводы, клетчатка, чтобы все было в достаточном количестве. И, когда все еще не зашло слишком далеко, это как раз родительская территория, где они смогут помочь ребенку обеспечить этот график питания", — сказала эксперт.

Правильное питание и здоровый график

"Питание в первую очередь должно быть разнообразным. Есть достаточно четкие критерии, утвержденные всеми нашими лечебными и диетологическими службами. Достаточное количество жиров, белков, углеводов. Зависит просто от фактуры ребенка. Рост, телосложение. Просто должно быть достаточно и микроэлементов, и макроэлементов", — сказала Сатьянова.

По ее словам, питание должно быть регулярным и без больших интервалов.

"Не должно быть никаких огромных интервалов, когда ребенок долго не ест, а потом набрасывается на еду. Даже физиологически не сразу приходит насыщение, если ребенок шесть-восемь часов был без еды. Чем более разнообразное меню, тем быстрее приходит насыщение. Ребенок быстрее понимает, что он наелся. И когда он питается регулярно и разнообразно, его обмен веществ функционирует с достаточной скоростью", — отметила Сатьянова.

Эксперт также обратила внимание, что ребенок в девять часов вечера уже должен готовиться ко сну и не проводить перед этим время за телевизором и смартфоном.

"Прогулки должны быть вовремя, минимум за час до сна водные процедуры. И конечно, наличие телефона или телевизора — это будоражит мозг и не дает вовремя уснуть. А сон с 10 до 12 — это тот самый сон, который способствует здоровью. И естественно, и на аппетит, и на пищевое поведение этот правильный режим сна оказывает определенное влияние", — объяснила она.

По ее словам, необходимо заниматься спортом в умеренных количествах, однако также отметила, что дети, занимающиеся спортом профессионально, находятся в зоне риска.