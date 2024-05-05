Родителям рассказали, как уберечь детей от опасности в интернете

Дети в интернете могут столкнуться с кибербуллингом, секстингом и мошенничеством, предупредил врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники в Московской области Рамил Шахвеледов в беседе с РИА Новости. Чтобы уберечь их от этих опасностей, родителям необходимо обучать школьников правилам поведения в интернете. В противном случае это может обернуться для детей серьезными психологическими проблемами.

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Многие дети становятся жертвами кибербуллинга, когда другие пользователи интернета оскорбляют, унижают или запугивают их через социальные сети, мессенджеры или форумы. Это может привести к серьезным психологическим проблемам и даже самоубийству, — рассказал Шахвеледов.

Нередко злоумышленники используют так называемый секстинг, в ходе которого у ребенка выманивают обнаженные фото и видео, чтобы потом использовать их для шантажа и вымогательства. По словам педиатра, минимизировать угрозы поможет контроль активности детей в интернете, а также использование программного обеспечения, позволяющего фильтровать контент.

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