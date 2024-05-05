Врач-эндоскопист заявил о распространенности гастрита среди детей

Иногда у школьников в возрасте от семи до 16 лет находят язву. В этом случае показана госпитализация, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий эндоскопическим отделением московского медучреждения Николай Григориадис.

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«Самые частые заболевания — это банально гастрит. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) у детей часто очень встречается. Также сейчас, за последние два месяца, мы обнаружили более восьми человек, у которых язва была, мы госпитализировали в стационар. Возраст от семи до 16 лет. Луковица двенадцатипёрстной кишки, язва желудка. Часто бывают при рефлюкс-эзофагите эрозивные процессы, которые возникают в пищеводе. При длительном забросе желудочного содержимого в пищевод могут появиться воспаления, появляется эрозия, эти дети требуют эндоскопического обследования и дальнейшего лечения».

Ранее диетолог предупредила, что чрезмерное употребление яиц на Пасху может привести к проблемам с пищеварением и обострению заболеваний ЖКТ.