Как грамотно ограничивать взаимодействие детей и подростков с гаджетами

Сегодня представить ребенка без смартфона в руке почти невозможно. О том, что младшее поколение чрезмерно много сидит в гаджетах, говорит и статистика: согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Pediatrics, 97% юных пользователей обращается к телефонам во время школьных занятий, а 60% - с полуночи до пяти утра. Эксперты полагают, что необходимо ограничивать взаимодействие детей с гаджетами для их безопасности и гармоничного развития.

Многие страны разными способами стараются бороться с этой проблемой. Так, например, власти Великобритании изучают возможность запрета продажи смартфонов детям до 16 лет.

Опросы показали, что значительная часть населения поддерживает такое ограничение. В частности, по результатам мартовского исследования компании Parentkind, 80% родителей в Англии назвали смартфоны вредными для детей школьного возраста.

Согласно опросу More in Common, только 20% родителей считают подобные запреты плохой идеей, пишет The Guardian.

Дискуссия по поводу ограничения использования гаджетов и доступа в интернет для детей и подростков, в том числе в России, длится уже не первый год. Как рассказал руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, как правило, родители покупают смартфоны детям в возрасте уже 5-7 лет. При этом 45% респондентов главной онлайн-угрозой для них считают неподходящий по возрасту контент, 37% - опасные челленджи, а 30% - интернет-зависимость.

"Любые запреты можно обойти, и такое нововведение очень неоднозначно с точки зрения реализации фактического контроля и реализации закона. К тому же, смартфон - это лишь инструмент, и вопрос его пользы или вреда состоит в том, как им пользоваться", - подчеркнул врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик.

Он также добавил, что сегодня гаджеты дают быстрый доступ к знаниям и образовательным платформам. Более того, смартфоны помогают развивать способность к поиску и анализу информации, что при правильном подходе может сформировать важные навыки.

"Сейчас где-то, вероятно, мы все еще будем действовать ограничительными методами, будущее - за развитием культуры технологий, способности создавать безопасные, в том числе и для детей, информационные пространства и за обучением ребенка безопасному использованию гаджетов", - уверена психолог и специалист психологической платформы Alter Елена Кандыбина.

Говоря о рисках, которые смартфоны несут детям, эксперт в первую очередь отметила их вред для ментального здоровья.

"Шокирующий и возбуждающий контент может вызывать тревогу и нарушения сна. Нереалистичные рассказы об "идеальной" жизни, которые широко транслируются в соцсетях, могут негативно сказываться на самооценке, заставлять подростков критически относиться к своим способностям или внешности, а порой и провоцировать рискованные поступки, такие как зацепинг или следование диетам, способным навредить организму", - объяснила Кандыбина.

Также эксперт в качестве негативного фактора выделила игры. По ее словам, игровой процесс обеспечивает быстрый позитивный результат, поскольку интерес геймера постоянно подпитывается небольшими находками и победами, что приучает мозг к "постоянной дофаминовой поддержке".

"Если проводить за игрой много времени, то становится все сложнее делать что-то, что не обещает вознаграждения каждые несколько минут. Но в реальной жизни от начала работы над задачей до получения награды порой проходит много времени. И тогда все труднее и труднее выполнять дела, требующие длительной концентрации. Чтение длинных текстов или последовательное выполнение большого количества заданий становится настоящим мучением", - сказала она.

Серьезную опасность для ребенка несет и кибербуллинг, который можно организовать за счет ботов и возможностей анонимности через мессенджеры, соцсети, форумы или игровые платформы, добавила эксперт.

Кроме того, длительная работа со смартфоном может привести к переутомлению глаз, особенно в части двигательных мышц и зрительного нерва, а постоянный скроллинг ленты - к появлению зависимости от гаджетов и снижению физической активности в течение дня, отметил Евгений Гвоздик.

Помимо ставших уже классическими онлайн-опасностей в виде фишинговых страниц и скам-схем, направленных на кражу данных или денег, существуют угрозы, жертвами которых могут стать именно дети. Сюда относится общение с незнакомыми людьми. По словам Андрея Сиденко, 74% детей получают сообщения в интернете от людей, которых они не знают, а в переписку с ними вступают 63%.