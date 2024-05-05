Как выбрать лучший детский лагерь для летнего отдыха

Выбирая загородный лагерь для ребенка, важно убедиться в том, что он включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Роспотребнадзоре.

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Предстоящий летний сезон отдыха в детских лагерях обещает быть масштабным: в них приедут более 5,3 миллиона ребят.

Лучше заранее уточнить условия проживания и питания в лагере, наличие инфраструктуры, информацию о программах и режиме дня, посоветовали в Роспотребнадзоре.

«Следует знать, что в летний период продолжительность смены в детском загородном лагере должна составлять 21 день. Убедитесь в том, что питание детей будет организовано в соответствии с меню, утвержденным руководителем лагеря», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Питание в лагере должно быть 5-6 разовым, а обеспечение питьевой водой — круглосуточным.

Родители не должны забывать и о заключении договора на оказание услуг с организацией, напомнили в ведомстве. В договоре указывают права и обязанности сторон, предусматривают ответственность организаторов отдыха за жизнь и здоровье детей.