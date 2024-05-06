Названа причина расстройств пищевого поведения у детей

Как правило, их родители проводят большую часть времени на работе.

Питание школьников должно быть дробным.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий эндоскопическим отделением московского медучреждения Николай Григориадис.

«Дети, у которых расстройство пищевого поведения, обделены вниманием. Родители заняты работой, они видятся только вечером. Когда родители понимают, что упущения есть, становится поздно. Дети позавтракали, пошли в школу рано утром, там ничего не поели. Пришли домой в шесть часов вечера, поели первое, второе и легли. Этого делать нельзя. Должно быть дробное питание, минимум четыре раза в день. Каждые два часа желательно есть. Не переедать. В детском возрасте за раз 100-200 граммов».

Также врач добавил, что у детей возникает эрозивный гастрит из-за курения вейпов.