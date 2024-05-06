Как подготовить ребенка к выезду за город

Поездка за город с ребенком, пусть и на несколько праздничных дней — задача крайне ответственная. Мы поговорили с бывшим вожатым детского лагеря, многодетной мамой Анастасией Вишняковой, которая рассказала нам, без чего даже не стоит отправляться за город вместе с ребенком, особенно маленьким.

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Поговорите с ребенком

Если вашему чаду уже больше трех лет, вы вполне можете обсудить с ним поездку. Анастасия:

«Не все дети хорошо реагируют на смену обстановки, поэтому я советую между делом обсуждать поездку с ребенком, хотя бы за пару дней. Спросите, что бы он взял с собой, чем хотел бы заняться и т. п. Так вы подготовите его к тому, что у вас в планах отдых, и все без лишних нервов».

Аптечка

Первый и самый важный пункт. Уследить за ребенком, чтобы он даже не поцарапался, все равно не получится. Соберите небольшую аптечку на любой случай. Анастасия:

«Берем с собой как минимум антисептик, пластыри, бинты, средства от отравления и для понижения температуры».

Пусть вы ей не воспользуетесь, но будете спокойны и не придется бегать по соседям в поисках хлоргексидина.

Репелленты

Средства от комаров, клещей и других насекомых — важный пункт в вашем списке необходимых вещей. Анастасия:

«Многие дети намного хуже взрослых реагируют на укусы насекомых, возможна сильная аллергическая реакция. Обязательно обрабатывайте вещи и кожу специальными средствами, тем более в начале мая все насекомые активизируются на максимум».

Сапоги и ветровки

Без джемпера вы можете обойтись, а вот без ветровки холодным весенним вечером можно даже не выходить из дома. Анастасия:

«Помните, что ребенок чаще всего не ходит спокойно за ручку, а значит, обязательно испачкает вещи. Подготовьтесь, возьмите резиновые сапоги, непромокаемые штаны и ветровку, чтобы малыш не слег с ангиной, когда вы вернетесь домой».

Кроме того, плотная обувь и все те же резиновые сапоги спасут от змей, которые в мае начинают сезон размножения и вы точно встретите хотя бы пару на своем участке.