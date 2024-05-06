Онищенко предложил проводить в РФ генетическое тестирование будущих родителей

В России необходимо продвигать идею осознанного планирования семьи, включающего проверку риска рождения больного ребенка с генетическими нарушениями. Нередки случаи, когда оба родителя являются носителями «поломанных» генов, но не догадываются об этом, а в результате в семье рождаются тяжелобольные дети, которые их наследуют. Современная генетика может предсказать и подсветить такой риск, и важно популяризировать это мнение в обществе, считает доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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«Можно сделать генетический анализ будущей пары, и врач может сказать: «Мы вам не рекомендуем создавать семью, потому что у вас вероятность такого-то заболевания». Есть много заболеваний, которые передаются по генетической линии. Это и психические, и психиатрические заболевания могут быть, диабет и так далее», - пояснил он.

По его мнению, такое проявление прагматизма в данном случае уместно, так как дает хороший прогноз по продолжению рода.

«Такой брак будет более продуманным, осмысленным. И я уверен, что такая услуга будет предоставляться», – добавил он.

Онищенко привел в пример трагичную общеизвестную историю о болезни наследника Николая II – Алексея, который страдал гемофилией. Болезнь в семью царя, как известно, «принесла» его жена Александра Федоровна, так как гемофилия передается по женской линии, но сами женщины ей не подвержены.