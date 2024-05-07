Как помочь школьнику справиться со стрессом перед ЕГЭ

Справиться со стрессом перед ЕГЭ школьнику поможет классическая музыка, рассказали в Министерстве образования Подмосковья. В пресс-службе ведомства в разговоре с интернет-изданием Regions уточнили, что снять излишнее напряжение могут ароматические масла с мятой, кедром и лавандной.

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Предложите школьнику послушать классическую музыку: Шопена, Штрауса, Моцарта. Она поможет справиться с беспокойством. Кроме того, снять излишнее напряжение помогут ароматические масла с мятой, бергамотом, кедром, лавандой, душицей, — подчеркнули в министерстве.

Также родителям не стоит напоминать ребенку о его прошлых неудачах. Лучше сконцентрироваться на достижениях школьника и поддержать его. Это поможет ребенку обрести уверенность. В ведомстве порекомендовали создать дома комфортную обстановку без ссор и конфликтов.

Тем временем педагог-психолог Виктория Сухорукова отметила, что родителям стоит принять участие и в самой подготовке к экзаменам. Например, объяснить ребенку непонятную тему или вместе составить распорядок дня. Непосредственно перед экзаменом выпускник должен хорошо выспаться.

Вечер перед экзаменом лучше освободить от занятий: прогуляться на свежем воздухе, почитать художественную литературу, выспаться. Следует хорошо отдохнуть, а не тратить время на уже бесполезные попытки что-либо запомнить, — заключила педагог-психолог.

Врач Светлана Малиновская ранее рассказала, что нужно не паниковать и спать достаточное количество часов, чтобы лучше подготовиться к экзаменам. Кроме того, следует отказаться от кофе и энергетиков.