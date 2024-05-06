Названа главная опасность майских заморозков для детей

Майские заморозки опасны для детей возможным неожиданным обледенением, что может привести к травмам, заявил в беседе с NEWS.ru иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что в настоящий момент случаев гриппа и ОРВИ осталось мало, а случаи заболевания коронавирусом сейчас редки.

В такую погоду большую опасность представляют травмы, возможно обледенение поверхностей, тут стоит быть внимательными и аккуратными, — сказал специалист.

Период снижения температуры в мае будет краткосрочным, поэтому особой опасности ждать не стоит, пояснил он. Для сохранения здоровья детей иммунолог призвал родителей теплее их одевать и поить горячими напитками. Он подчеркнул, что перепады температур на здоровых детей не действуют.

Сами перепады температуры не действуют на здоровых детей. Даже для часто болеющих детей не будет особой опасности и большого вреда организму, — резюмировал врач.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящее 9 мая станет самым холодным в Москве за последние 25 лет. По его словам, в День Победы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, порывистый ветер и низкие температуры. Кроме этого, возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что погода в российских регионах в первой декаде мая не соответствует времени года и больше характерна для начала апреля. Он связал такую погоду с арктическими воздушными массами из холодных областей с Северного Ледовитого океана, которые вызвали похолодание на обширной территории страны.