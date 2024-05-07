Что такое математическая тревожность и как помочь ребенку справиться с ней

Задания по математике вызывают тревогу, а порой даже панический ужас у каждого второго школьника — об этом говорит исследование Российской академии образования. Такие эмоции мешают не только решать задачи, но и в целом оперировать числами в обычной жизни. Как распознать математическую тревожность и помочь ребёнку избавиться от неё? Разбираемся со специалистом.

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Что такое математическая тревожность

Математическая тревожность — это эмоциональное напряжение, беспокойство или даже страх, которые возникают при любом оперировании числами или другой математической информацией. Она может проявляться не только во время занятий в школе, но и в повседневных ситуациях, например когда нужно рассчитать, во сколько обойдётся покупка в магазине.

Так, при столкновении с математикой у человека резко путаются мысли и теряется фокус, запоминать информацию становится почти невозможно — из-за того, что все силы уходят на работу со стрессом и тревогой.

Как распознать математическую тревожность

Самый простой способ понять, есть ли у ребёнка математическая тревожность, — узнать, страшно ли ему выходить к доске или выполнять домашние задания. При решении каких-либо примеров, ожидании урока или контрольной он может ощущать:

сильнейшее беспокойство;

угрозу;

приступы паники;

учащённое сердцебиение;

холодный пот;

зуд на коже.

Иногда у детей даже проявляются вполне реальные симптомы болезни: поднимается температура или начинается расстройство желудка.

Человек с математической тревожностью всегда старается избегать ситуаций, в которых нужно взаимодействовать с цифрами и что-то посчитать.

Сейчас благодаря безналичной оплате можно не высчитывать сдачу в уме, но игнорирование проблемы в результате может негативно повлиять на достижения ребёнка и в других точных науках, а также привести к тому, что он совсем перестанет справляться со школьными заданиями.

Чаще всего по мере усложнения школьной программы растёт и страх. В результате даже способные ученики не выбирают дисциплины, связанные с математикой.

Но математика — это не только про умение считать, но и про развитие логического и критического мышления, поиск закономерностей и выявление причинно-следственных связей, тренировку памяти, внимательности и точности. Чтобы не лишать себя возможности прокачивать эти необходимые каждому метанавыки, важно победить математическую тревожность как можно раньше — иначе она так и продолжит негативно влиять на жизнь.

Почему появляется математическая тревожность

Стереотипы и негативные установки

Часто взрослые передают ребёнку своё негативное мнение о каком-либо предмете. Так, ещё до начала обучения в школе ребёнок слышит от родителей, как будет сложно и какими непостижимыми для изучения окажутся синусы, косинусы, логарифмы и интегралы.

Такие убеждения заранее настраивают детей на то, что они ничего не поймут.

Пробелы в знаниях и методика преподавания

Математика — наука цельная и последовательная. Это значит, что, если ученик пропустил одну тему, он, скорее всего, не сможет полностью разобраться в следующей. Пропасть и пробелы в знаниях будут только расти, а ребёнок постоянно будет бояться, что его спросит учитель, а он опозорится у доски или на экзамене.

Ещё тревожность растёт, когда школьник подозревает учителя, например:

в незнании чего-либо;

в разделении класса на «любимчиков» и «отстающих».

Если же ученик видит в учителе справедливого и компетентного наставника, уровень его стресса и тревоги существенно снижается, а интереса к предмету, наоборот, становится больше.

Как помочь ребёнку справиться с математической тревожностью

Укреплять и улучшать базовые знания

Чтобы избавиться от «страха цифр», с ними нужно подружиться. Начать можно с тех примеров и задач, которые ребёнку под силу уже сейчас.

А в дополнение к занятиям математикой стоит делать упражнения на развитие внимания и памяти. Это поможет снизить уровень математической тревожности, ведь любой материал будет усваиваться легче.

Не развивать «культуру неудач»

С одной стороны, страх ошибки помогает ответственно подходить к работе, проверять и перепроверять всё по несколько раз. С другой — заставляет всегда находиться в напряжении. В детском коллективе вероятность сделать ошибку вызывает сразу волну опасений:

учитель поставит низкую оценку;

одноклассники засмеют;

родители расстроятся или накажут.

Задача родителей — не критиковать, а помочь разобраться и сделать акцент на том, что уже получается хорошо.

Необходимо объяснять ребёнку, что всегда есть шанс исправить ошибку — для этого мы и учимся. А ещё советовать пробовать сделать что-то ещё раз, а не опускать руки после первой неудачной попытки.

Замечать любые успехи

Положительное подкрепление — прекрасная почва для того, чтобы избавиться от тревожности и взрастить любовь к математике.

Отличный педагогический приём — создавать ситуации успеха. Например, можно решить за вечер не семь задач, а пять. И, не зацикливаясь на неудачах в решении сложных уравнений, сфокусироваться на закреплении алгоритма решения более простых.

Суть в том, чтобы переходить к сложному постепенно — так школьник обретёт уверенность и будет плавно наращивать знания.

Увлекать тем, что нравится

Ещё один способ подружиться с математикой — найти её в том, что ребёнок любит. На практике связь с математикой можно обнаружить практически у всего.

Например, многие фундаментальные принципы музыки, такие как ритм и интервалы, неразрывно связаны с математикой. Нужно только найти эту связь.