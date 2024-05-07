Психолог призвал родителей не относиться к детям «как к богам»

Преклонение и «тепличное» воспитание формируют нетерпимую к боли и стрессу личность.

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Чтобы избежать этого, следует приобщать ребёнка к спорту. Об эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук, автор книги «Ментальное здоровье от А до Я» Михаил Хорс.

«Многие относятся к своим детям как к богам, которых обязательно нужно только в счастье и радости воспитывать, такое преклонение перед ребёнком. Тепличный эффект воспитания приводит к тому, что ребёночек растёт, потом становится более-менее взрослым физически, а вот личностно он не очень взрослый, то есть к боли не готов. Если мы хотим, чтобы ребёнок был более терпимым к боли, более стрессоустойчивым, в том числе и физического стресса это касается, желательно его проводить через жизненный опыт, который с этой болью в той или иной мере связан. Например, это спорт, где люди проходят через боль, соревнуясь. Там есть боль и физическая, всякие травмы. Те же отжимания, которые ребёнок делает, он делает это через боль, у него мышцы потом болят. Есть боль и эмоциональная, то есть он где-то проигрывает, расстраивается, учится не только быть победителем, но и проигравшим».

Ранее психолог Екатерина Громова рассказала об опасности «отвержения» ребёнка родителями. Не стоит ограничивать волю детей. Из-за этого у них может произойти «травма первого контакта», отметила специалист.