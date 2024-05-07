Врач развеяла мифы о правильном детском питании

Правильное детское питание – это «кирпичики», из которых складывается здоровье ребенка. По словам детского врача-эндокринолога Дарьи Хайкиной, при выборе детского меню важно руководствоваться здравым смыслом, а не верить в мифы, которых развелось немало.

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Один из них касается молока. По мнению многих, ребенку важно пить молоко, поскольку это укрепит его кости.

«Молоко достаточно калорийно, частое его употребление может привести к избыточной массе тела. Кроме того, у достаточно большого количества детей есть непереносимость лактозы», —предупредила Хайкина.

Также врач предостерегла родителей, которые часто кормят детей на завтрак шариками, хлопьями и мюсли. По словам детского врача, в таких продуктах много сахара, что вредно для детского организма. Зато идеальным вариантом Хайкина считает завтрак, богатый белками и клетчаткой, например, овсянку с фруктами и ягодами.

Также врач рекомендовала ограничить потребление соли, однако не лишать детский организм жиров.

«Жиры необходимы для работы мозга. Исключать жиры мы не можем, и уж тем более убирать их полностью», - подчеркнула специалист.

В качестве источника жиров она назвала орехи, семена и растительные масла, сообщает «Газета.ру».

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