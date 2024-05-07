Как уберечь детей от весенней простуды

Главным в профилактике детской простуды являются закаливание, одежда по погоде, а также богатый витаминами рацион, рассказал NEWS.ru педиатр Кашаба. Медик отметил, что ребенку нельзя потеть во время прогулки. Врач добавил, что одежда не должна стеснять движений.

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Ребенка нужно адекватно одевать, одежда не должна стеснять движений, продуваться. Если он вспотел и его продуло, риск заболеть очень высок. Особенно во время заморозков. Не надо детей кутать. Закаливайте ребенка, начиная с обливания ног прохладной водой после ванны и душа, пейте с детьми витаминные чаи, — подчеркнул Кашаба.

Собеседник посоветовал запастись противовирусными препаратами, но предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков. По его словам, их ребенку может прописать только медик.

Ни в коем случае не давайте детям антибиотики, их назначить может только врач, простуда, вирусного происхождения, никогда не лечится антибиотиками, они не действуют на вирусы. Если ребенок заболел, чаще проветривайте комнату и проводите влажную уборку. Вирусы передаются воздушно-капельным путем, влажная уборка, ионизаторы воздуха убирают их из циркуляции, — подытожил Кашаба.

Ранее заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что лучшими упражнениями для детской осанки являются «кошечка», «мостик», «перекатывание мяча» и «ножницы». По его словам, в каждом случае необходимо делать 5–10 повторений.