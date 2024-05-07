Семь правил защиты ребенка от педофила

В последние несколько лет криминальная статистика фиксирует увеличение количества сексуальных преступлений в отношении детей практически в два раза. Это может быть связано не с реальным ростом преступности в этой сфере, а с тем, что о таких случаях начали чаще заявлять в компетентные органы.

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В любом случае, несмотря на работу силовых структур по профилактике и наказанию за преступления против детей, защита от педофилов и пресечение даже малейшего шанса сексуального насилия в отношении ребёнка остаётся важнейшей задачей ответственных родителей, уверена Валентина Красникова — мама 17 детей, общественный деятель, женский коуч и эксперт федеральных каналов.

Существует ли способ обезопасить своего ребенка от педофила? Скорее, можно говорить о минимизации риска стать его жертвой. Рекомендации по защите ребенка от педофила включают в себя осведомление детей о возможной опасности и формирование сильной психики, которая защитит их от потенциальной угрозы. Важно неукоснительно следить за поведением ребенка и помогать ему развивать уверенность в себе, формировать высокую самооценку и доверие к своей интуиции. Такие важные факторы как безусловная любовь, жизнерадостность и свободное выражение чувств, помогут сделать вашего ребенка более устойчивым к потенциальной опасности.

Вот несколько правил, которые могут помочь:

1. Инструктаж. Необходимо научить ребенка основам личной безопасности, которые включают следующие пункты:

не разговаривать с незнакомыми людьми, даже если они называют себя друзьями или коллегами родителей и выглядят доброжелательно. Это же правило касается людей в униформе к которым доверие традиционно выше. Также бывали случаи, когда педофил использовал одного ребёнка, чтобы заманить другого. Поэтому важно учесть такую вероятность и отдельно отметить, что:

с незнакомыми детьми не нужно никуда ходить, даже «смотреть на котят», даже туда, где «раздают мороженое»;

не пускать никого в квартиру в отсутствии или без разрешения родителей. Если кто-то настойчиво стучит в дверь или уговаривает его пустить, не зависимо от предлога, который использует этот человек, нужно не открывать дверь и сообщить родителям. Это касается и знакомых людей, кроме заранее обозначенных родственников ближнего круга, например, бабушек;

не заходить в замкнутые пространства с незнакомцами. Это, в первую очередь, касается подъездов и лифтов. Ребёнок должен знать, что не стыдно покинуть помещение и в этой ситуации не важно, что о нём подумают. Адекватный взрослый человек способен понять такое поведение;

не садиться в машину к незнакомым и даже знакомым людям. Незнакомый водитель может попросить показать дорогу или предложить подвезти в непогоду. Важно отдельно поговорить о знакомых и отметить, что, например, чтобы папин друг или коллега мог повезти ребёнка, ему нужно получить разрешение от родителей. Ребёнок должен знать, что в такой ситуации нужно позвонить маме или папе;

не принимать подарки и сладости от незнакомцев. Объясните ребёнку, что если кто-то пытался с ним заговорить, угостить, куда-то приглашал, то после отказа и ухода, необходимо обязательно сообщить об этом доверенным взрослым.

2. Обращение за помощью. Научите ребенка просить помощи у других людей в случае опасности. Укажите, что нужно звонить родителям или в полицию. Для этого у него должны быть номера телефонов и необходимые инструкции, как поступить в той или иной ситуации.

3. Установление границ. Объясните ребенку, какие прикосновения, к каким местам неприемлемы и что у него есть право на личное пространство и отказ.

4. Общение и доверие. Выстраивайте с ребенком доверительные отношения, чтобы он мог свободно говорить о своих чувствах и выражать эмоции. Так он сможет рассказать о том, что с ним происходит, поделиться своими страхами и опасениями.

5. Контроль окружения. Внимательно следите за людьми, с которыми ребенок проводит время. Наблюдайте, как они взаимодействуют с ним, при необходимости ограничьте некоторые контакты.

6. Наблюдение за активностью в Интернете. Обучите ребенка безопасному использованию сети, установите «родительский контроль» на компьютер, регулируйте время, проводимое ребенком в социальных сетях.

7. Проинструктируйте других членов семьи. Убедитесь, что все знают о правилах безопасности.

Дополнительно обучите ребенка, как распознать возможного педофила. Ребёнок должен понять, что эти преступники ничем не отличаются внешне, однако, в их поведении есть общие черты:

они предпочитают места, где много детей (детские площадки, садики и т.д.);

стремятся установить тактильный контакт, иногда стараются прикоснуться, как бы невзначай;

пытаются заговорить и найти подход к ребёнку.

Педофилы — это, как правило, мужчины, среди них лишь небольшой процент женщин, но это тоже нужно учитывать. Бывали случаи, когда психологически зависимые женщины помогали преступникам заманивать детей.

Обратите внимание, что педофилов привлекает работа, связанная с детьми, например вожатым в лагере или фотографом в школе.

Учите ребёнка быть бдительным и сообщать о подозрительных ситуациях взрослым. Важно говорить с ребенком спокойно и понятно, используя простые слова, дополнительно можно задействовать игрушки или приёмы арт-терапии. Помните, что открытое общение играет ключевую роль в обеспечении его безопасности. Своевременное, грамотное вмешательство родителей способно предотвратить беду, а крепкие семейные отношения существенно снижают риск того, что ребёнок может стать жертвой педофила.