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Ученые назвали пользу от опасных игр на свежем воздухе для дошкольников

Австралийские ученые из Университета Дикина выяснили, что рискованные игры на свежем воздухе могут быть полезны для детей дошкольного возраста и помочь им лучше понимать точные и естественные науки. Исследование опубликовано в научном издании Early Childhood Education Journal (ECEJ).

Ученые назвали пользу от опасных игр на свежем воздухе для дошкольников
© Газета.Ru

Речь идет о лазании по деревьям, разведении костров и других активностях, которые родители и педагоги обычно запрещают детям в силу их возраста.

По мнению команды, дошкольникам очень важно позволять изучать рискованные ситуации в естественных условиях, поскольку это углубляет их понимание процессов и законов природы.

В работе привели примеры экспериментов, когда преподаватели использовали опасные игры как возможность объяснить детям научные идеи.

«Когда дети преодолевают препятствия и балансируют на бревнах или участвуют в грубых играх, это дает педагогам возможность передать знания о силе и движении. Принимая риск, дети не только развивают физические навыки, но и углубляют свое понимание научных принципов, таких как гравитация, когда они падают с дерева», — отметил один из авторов исследования, доктор Крис Спелдевинд.

Ученый добавил, что даже смешивание земли с водой для получения грязи позволяет учителям познакомить воспитанников с основами физики и химии, рассказав о преобразовании материалов.

Ранее исследователи назвали качество характера, сопутствующее успехам в учебе.

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