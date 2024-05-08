Психолог раскрыла, как подготовить ребенка к успешной сдаче ЕГЭ

Родителям не стоит паниковать и пугать детей сдачей ЕГЭ, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, лучше организовать для школьника условия с наименьшим стрессом и разделить с ним ответственность.

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Первое, что нужно сделать взрослым — выдохнуть. В жизни будет еще немало испытаний. Правильная установка такая: «Сдать ЕГЭ возможно! Как бы не завершился экзамен, это опыт и урок на будущее. Будет неудачный ЕГЭ — значит подготовимся лучше и обязательно сдадим, — отметила психолог.

По ее словам, подросткам важно, чтобы их обучал тот, кто у них в авторитете. Нужно вместе найти достойного наставника: это может быть известный блогер-педагог или ровесник, уже имеющий опыт сдачи, пояснила эксперт. Кроме того, нужно поддерживать благожелательный эмоциональный климат в семье, так ребенку будет легче настроиться на длительную планомерную работу. В частности, за месяц до экзамена нужно снизить уровень тревожности у ребенка.

Следите за режимом дня: школьнику нужны семичасовой сон, правильное питание, чередование нагрузки и отдыха. Чтобы выпустить пар, предложите ему простые действия: порвать газету, побить подушку, сжимать эспандер, танцевать под любимую музыку. Чтобы снять стресс, подойдут также спорт, прогулки, хобби, — пояснила Булгакова.

Также эксперт рекомендовала спокойно проговорить с ребенком все варианты развития событий: куда поступать, что делать в случае недобора баллов, создать план Б. Важно, чтобы школьник поделился с родителями переживаниями, сомнениями и надеждами. Еще следует напомнить ребенку о его успехах в школе.

Ранее в Министерстве образования Подмосковья рассказали, что справиться со стрессом перед ЕГЭ школьнику поможет классическая музыка. Там уточнили, что снять излишнее напряжение также могут ароматические масла с мятой, кедром и лавандной.