Стала известна неожиданная причина бессонницы у детей

Ваш ребенок — школьная знаменитость? Ученые считают, что популярность может быть истинной причиной проблем со сном у детей. Кроме того, согласно исследованию, девочки чаще страдают бессонницей, чем мальчики. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Sleep. Сообщается, что в выборку ученых вошли около 1400 шведских подростков — всех участников попросили сообщить о наличии проблем со сном, случаях употребления алкоголя, симптомах тревоги, депрессии и бессонницы, а затем перечислить трех своих друзей.

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Юные респонденты, которые положительно ответили на все вопросы, то есть в понимании исследователей страдали от всего перечисленного и не жаловались на нехватку друзей, спали в среднем на 27 минут меньше. Авторы научной работы пришли к выводу, что популярные подростки могут дольше не ложиться спать из-за повышенного эмоционального напряжения, вызванного активностью во взаимоотношениях со сверстниками.

Эксперты рекомендуют родителям следить за соблюдением режима сна подростком и не поощрять попытки отоспаться по выходным.