Родителям дали советы, как поддержать ребенка перед ЕГЭ

Поддержка ребенка перед ЕГЭ может оказаться ключевой для его успеха, поэтому родителям важно включаться в этот процесс и помогать подростку во всем, что в их силах. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

© РИА Новости

«Первое, что может обеспечить родитель, — это подходящие условия для учебы и повторения материала в ближайшие недели до экзамена. То есть нужно обеспечить рабочее место для подростка, которое будет включать в себя удобное кресло, стул и хорошее освещение. Также не менее важно помочь ребенку спланировать время и составить расписание подготовки, если это необходимо», — объяснила эксперт.

По словам педагога, родителям стоит помнить, что в оставшееся время перед экзаменами подростку нужно спокойствие, поэтому лучше убрать отвлекающие факторы, которые могли бы помешать концентрации.

«Конечно же, важно поддерживать ребенка эмоционально. Необходимо задавать вопросы о его самочувствии, о том, насколько он ощущает себя готовым и за что он переживает. В такие моменты подростку важно, чтобы его выслушали. При этом он нуждается в поощрении и в ощущении того, что близкие люди верят в его силы», — добавила она.

Не стоит забывать и о роли поддержания здорового образа жизни. Напомните ребенку о важности здорового сна, питания и физических упражнений. Чего не стоит делать, так это заставлять ребенка сидеть за книжками целый день. Для полноценной работы мозга важно гулять и периодически менять обстановку.