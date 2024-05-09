Какие льготы и выплаты положены детям участников СВО

На льготы имеют право не только участники специальной военной операции, но и их семьи и несовершеннолетние дети. О преференциях, предусмотренных для дочерей и сыновей военных, рассказывает «Парламентская газета».

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Помощь семьям

Семьи участников СВО могут рассчитывать на упрощенное назначение детских пособий. Доходы мобилизованных не учитывают при назначении этих выплат.

Кроме того, можно оформить ежемесячное пособие на детей. На него имеют право дети военнослужащих, погибших или пропавших без вести, умерших из-за военной травмы после увольнения со службы. Льготой могут воспользоваться как семьи мобилизованных, так и семьи контрактников. Если ребенок учится очно, пособия будут платить до достижения им возраста 23 лет.

Обратиться за выплатой можно в территориальный орган Соцфонда или МФЦ. Нужен будет документ, подтверждающий гибель военнослужащего, или копия заключения военно-врачебной комиссии о связи гибели с военной травмой. Также потребуются свидетельство о смерти, свидетельство о рождении ребенка, справка об очном обучении. Размер пособия, по данным Соцфонда, в мае 2024 года составляет 3824 рубля на каждого ребенка.

Члены семей погибших участников боевых действий имеют право и на ежемесячную выплату. Это право есть у супруги погибшего, родителей и детей до 18 лет. А если ребенок стал инвалидом до совершеннолетия, выплату можно получить и после достижения этого возраста.

Выбрать хороший вуз

Детей участников СВО принимают в школы и детские сады вне очереди. Также у них есть право на первоочередное получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Льготы распространяются и на детей, чьи родители погибли при выполнении боевых задач или умерли из-за ранений.

И сами участники СВО, и их дети могут поступать в вузы по отельной квоте. Она составляет не менее 10 процентов от общего объема бюджетных мест по каждому направлению. А если дети бойцов учатся платно, они имеют право перевестись на бюджет при отсутствии хвостов и долгов по оплате.

Минобрнауки в мае 2023 года разослало в вузы письмо с рекомендациями о поддержке студентов, чьи родители участвуют в СВО. В них сказано о матпомощи для студентов и снижении для них стоимости обучения. Вузы могут дать рассрочку по договору о платном обучении. Также вузам рекомендовано предоставить ребятам место в общежитии в первоочередном порядке. Их даже могут освободить от платы за проживание или снизить ее размер.

В техникумы и колледжи детей участников спецоперации зачисляют в первоочередном порядке независимо от баллов в аттестате.

Две пенсии вместо одной

Дети погибших военнослужащих, получающие пенсию по потере кормильца, продолжают получать выплаты после того, как им исполнилось 18 лет и они окончили школу. Пенсию платят до 1 сентября года, в который они завершили обучение. Аналогичное право имеют дети людей, приравненных к военнослужащим.

А в апреле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца.

Сейчас законному представителю ребенка-инвалида или инвалиду с детства приходится выбирать, какую пенсию получать, объяснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. А это несправедливо по отношению к тем, кто из-за состояния здоровья и без того находится в непростой жизненной ситуации.