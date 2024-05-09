Стал известен день недели, в который дети становятся наиболее неусидчивыми

Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что чем ближе к концу учебной недели, тем дети все более становятся неуправляемыми. При этом, самый пик непослушания и невнимательности приходится как раз на последний рабочий день — пятницу.

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Отметим, что в исследовании приняли участие 60 детей в возрасте от трех до шести лет. Все участники эксперимента носили акселерометры (приборы, фиксирующие направление и скорость перемещения объекта в пространстве) для того, чтобы определить их подвижность в учебных заведениях.

Выяснилось, что с каждым днем им все труднее контролировать себя. И самый низкий показатель самоконтроля выпал как раз на пятницу. В этот день они были самыми импульсивными и не могли усидеть на месте. А чтобы развивать в себе концентрацию внимания, ученые советуют тренировать усидчивость.