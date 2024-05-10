Врач объяснил, чем опасна для младенцев стерильность

Мы живем в век расцвета аллергии! По данным ВОЗ, от нее страдают до 40% населения планеты. А астмой страдают 300 млн человек в мире. Причем раньше аллергия встречалась у богатых, а простые люди, крестьяне никогда ею не болели. Почему - рассказал "Российской газете" превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

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"Неправильное питание, излишества, сахар, ожирение могли позволить себе только обеспеченные люди. Бедняки употребляли только натуральные продукты, не имели лишнего веса и много работали", - говорит он. И продолжает: "Аллергия возникает, когда иммунная система человека реагирует на вещества окружающей среды, безвредные для большинства людей. Эти вещества известны как аллергены и обнаруживаются в пылевых клещах, домашних животных, пыльце, насекомых, клещах, плесени, продуктах питания и лекарствах".

Аллергия завязана на воспалении. Аллергическая реакция - это некорректная работа иммунной системы. Соответственно, мероприятия, направленные на устранение аллергии, будут включать себя нормализацию функций иммунитета.

Врач Семирядов рассказал о гигиенической теории развития аллергии.

"Парадокс в том, что растет количество аллергий почему-то исключительно в развитых странах. И еще почему-то гораздо сильней в городах, чем в сельской местности, как в условиях одной и той же страны, так и в мире. Этим фактом давно уже заинтересовались ученые и сформулировали "гигиеническую теорию" развития иммунитета", - рассказывает он.

Организм ребенка эволюционно не приспособлен к стерильным условиям: дезинфекциям всего и вся, кипячению бутылочек, глажке пеленок с двух сторон.

"После рождения иммунная система новорожденного слаба и незрела, но она готова встретить множество врагов. А когда родители держат ребенка в стерильных условиях, возникает сбой: иммунитету нужно найти врагов, а их нет! Поэтому иммунные клетки, из-за отсутствия врагов реальных, принимают за них безобидные (а иногда полезные) вещи, например, молочный белок, арахис, пыльцу, лекарства и другие", - поясняет врач.

Поэтому у детей в деревнях значительно реже бывают аллергии - они растут в больших семьях при постоянном контакте с животными, продуктами сгорания дров и угля, значительной влажности жилых помещений, в среднем получают более здоровое питание ("с грядки"). Также сельские дети или дети из бедных стран, контактирующие с десятками и сотнями видов животных, растений, насекомых, имеют преимущество: их иммунная система лучше настроена, и во взрослом возрасте дает меньше сбоев, добавляет Семирядов.

И акцентирует: чистота - отлично, но стерильность - погубит иммунитет ребенка! Животные приветствуются, бывайте за городом, избегайте избыточного применения моющих и бактерицидных средств и спокойнее относитесь к детским легким болезням.

Для борьбы с аллергией нужно пройти исследования и врач поможет справиться с недугом: назначит лекарства, витамины, поможет скорректировать питание.

Есть и дополнительные методы, помогающие облегчить симптомы аллергии. Могут помочь эфирные масла мяты, ладана, эвкалипта, лаванды.

"Назальный спрей на основе лимона помогает в лечении аллергического ринита. Эфирное масло лимона также может подавлять активность бактерий. Не рекомендуется наносить эфирные масла на основе цитрусовых на кожу перед пребыванием на солнце", - объясняет врач.

Помогает модулировать иммунную систему иглоукалывание.

Также врач рекомендует промывать нос солевым раствором, это эффективное средство уменьшения симптомов аллергии за счет вымывания аллергенов из носа. Рассмотрите возможность использования воздушного фильтра в помещении, также рекомендует он.