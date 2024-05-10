Школьникам напомнили о важных деталях, которые помогут сдать ЕГЭ на 100 баллов

Сдать ЕГЭ на 100 баллов может любой ученик при должном уровне подготовки. Хотя некоторые ученики переживают, полагая, что это невозможно, но опыт стобалльников говорит об обратном. Однако для этого необходимо наличие ряда факторов. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал «Газете.Ru» о том, что это за факторы и что может сделать ученик.

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«Прежде всего нужно учитывать, конечно же, правильную подготовку. Она включает в себя освоение теоретической базы, необходимой для сдачи экзаменов. Важно понимать, что экзамены проверяют только материалы школьной программы и не включают в себя чего-то постороннего. Но, помимо знаний, важно и умение работать с форматом экзамена, которое приходит с опытом решения пробных вариантов и написания пробных экзаменов. Умение работать с форматом экзамена подразумевает умение правильно прочитать и понять задание, а также дать ответ в нужной формулировке», — объяснил он.

Не менее важно правильное заполнение бланка. Бланки сканируются, поэтому писать нужно аккуратно, разборчивым почерком, не перепутав при этом графы для написания.

«Также важно понимание своих возможностей и отслеживание прогресса. То есть ученику нужно идти на экзамен с четким пониманием своих возможностей, а также осознания того, к чему он стремится», — рекомендовал методист.

По словам методиста, во время подготовки школьник должен определить, какие у него есть слабые места и проработать их заранее. Но не стоит забывать и о том, что, казалось бы, и так дается легко. Если ученик будет решать сложные задания, не уделяя внимания более простым, то это приведет к тому, что он начнет допускать массу ошибок в простых заданиях, хотя и будет уметь выполнять сложные.