Как рассчитать будущий рост ребенка

Эндокринолог Самарина: рост ребёнка зависит от генетики. Причём не только мамы и папы, но даже бабушек и дедушек. Но всё равно иногда бывают несовпадения. Поэтому для определения примерного конечного роста также берут во внимание и скорость самого процесса. Как определить, насколько высоким будет ребёнок, рассказала детский эндокринолог Алина Самарина.

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Как рассчитать рост ребёнка

Способ 1

Формула для девочек: складываем рост мамы и папы в сантиметрах, затем вычитаем 13, а то, что получилось, делим на 2.

Пример: 160 + 180 – 13/2 = 163,5 (см)

Формула для мальчиков: складываем рост мамы и папы в сантиметрах, прибавляем 13 и делим всё на 2.

Пример: 160 + 180 + 13/2 = 176,5 (см)

Специалист отметила, что получившееся значение неточное, а плюс-минус 10 см. К примеру, вышло 167 — значит, рост будет около 157–177 см.

В целом это просто среднее значение роста родителей с поправкой в 13 см на то, мальчик у них родился или девочка.

Способ 2

Нужно знать, какой рост был у ребёнка в 1 год.

Формула для девочек: её рост + 95 см.

Формула для мальчиков: его рост + 100 см.

Что ещё важно для формирования роста

Скорость роста должна быть не меньше 4 см в год, отметила Самарина в телеграм-канале DocDeti & DocMed. Если она ниже, лучше проконсультироваться со специалистом.

Сколько должен весить новорождённый

Значения условные, но в целом нормой считается вес от 2,5 до 4,5 кг, рассказала врач-педиатр Анна Шуляева. Хотя есть больницы, которые выписывают малышей, только если они весят от 2,8 кг.

При этом врачи не ориентируются на один лишь вес. Например, ребёнок родился 2,5 кг, но недоношенный. Его могут оставить в клинике ещё на какое-то время.