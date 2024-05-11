Семь научно-популярных книг, которые заинтересуют и детей, и взрослых

В мире, где наука и технологии развиваются с невероятной скоростью, важно найти способы делиться знаниями так, чтобы они были доступны и понятны всем, независимо от возраста. Научно-популярные книги играют ключевую роль в этом. Совместно с книжным сервисом Литрес подобрали семь книг, которые помогут узнать много нового и интересного о мире вокруг.

«Каково быть птицей: о полетах и гнездовании, кормлении и пении. Как и чем живут самые известные птицы на земле», Дэвид Сибли

Известный орнитолог и художник Дэвид Сибли делится знаниями и опытом, подробно и интересно рассказывая о различных аспектах жизни птиц — от полетов до гнездования, от кормления до пения. Автор рассказывает, как птицы приспосабливаются к окружающей среде, используя свои уникальные способности для выживания и размножения. Сибли приглашает нас взглянуть на мир глазами птиц, понять их потребности. Помимо этого, автор размышляет об угрозах, с которыми сталкиваются эти пернатые создания, включая потерю среды обитания и изменение климата, и призывает к действиям по их защите. Он делится советами о том, как каждый из нас может помочь сохранить популяции птиц, начиная с создания безопасных мест для гнездования и заканчивая участием в социальных научных проектах.

Талантливый изобретатель и архитектор Владимир Шухов считается первым инженером Российской империи. Его известная на весь мир Шуховская башня на Шаболовке — архитектурный шедевр русского авангарда и объект наследия ЮНЕСКО. Кстати, именно она вдохновила Алексея Толстого на написание романа «Гиперболоид инженера Гарина». Шухова волновал широкий спектр тем: он интересовался астрономией и искусством, говорил на нескольких языках, занимался токарным делом и фотографией. Он спроектировал первый в России нефтепровод, создал газгольдеры и придумал крекинг нефти. В своей книге Наталья Ключарёва собрала множество увлекательных фактов о нашем выдающемся соотечественнике. Невероятно вдохновляющая книга!

«Грустные факты о животных», Брук Баркер

Книга Брук Баркер — это уникальное сочетание юмора и науки. Автор собрала интересные, но малоизвестные факты о животных, которые порой вызывают улыбку, а порой — грусть. Например, факт о том, что утконосы проводят ритуал перед едой, или о том, что лемуры страдают от одиночества. Эти истории заставляют задуматься о многогранности животного мира. Работа Баркер дает возможность взглянуть на животных под другим углом и, возможно, изменить свое отношение к ним. Она подходит как для взрослых, так и для детей, делая ее идеальной для семейного чтения. Книга вошла во многие списки бестселлеров, включая New York Times и Los Angeles Times, и была переведена на множество языков.

«Лучшие математические игры, головоломки и фокусы. Фокусы и развлечения. Живая математика», Яков Перельман

Известный ученый Яков Перельман умел доступно и увлекательно объяснять сложные научные теории, а его любовь к точным вычислениям моментально передается всем, кто читал его статьи или учебники. Эта книга превращает математику в настоящее шоу. Автор приглашает читателя в мир чисел и форм, где каждый фокус или головоломка раскрывает неожиданные свойства и закономерности. Он показывает, что математика — это не набор абстрактных правил, а живой язык, на котором можно рассказывать удивительные истории. Книга демонстрирует, что за каждым математическим понятием стоит реальный физический или жизненный смысл. Подходит как для школьников, так и для взрослых, желающих вспомнить отдельные моменты из школьного курса математики. Кстати, а почему бы не устроить семейную математическую олимпиаду и не посоревноваться в умении решать задачи?

«Приключения Тима в поисках потерянного аппетита», Алла Тяхт, Маша Косовская

Маленький Тим неожиданно теряет аппетит и решает отправиться в захватывающее путешествие, чтобы его вернуть. На своем пути он встречает множество героев и преодолевает трудности, которые делают историю интересной и познавательной. Маша Косовская и Алла Тяхт мастерски используют элементы фэнтези, чтобы поговорить о важности сбалансированного питания. Через игру и воображение они показывают, как разнообразие продуктов влияет на наше самочувствие. Эта книга — отличный инструмент для родителей и детей, чтобы вместе исследовать тему взаимосвязи питания и нашего физического и ментального состояния. Она учит детей основам здорового образа жизни — залогу гармоничного развития.

«Миссия: Python. Создаем игры вместе с детьми», Шон МакМанус

Воздух заканчивается. На космической станции произошла утечка, поэтому действовать нужно быстро. Сможет ли читатель найти путь в безопасное место? Необходимо будет пройти через космическую станцию, найти ключи-карты, чтобы открыть двери, и починить скафандр, прежде чем войти в шлюз. Приключение началось! Книга научит создавать собственную графическую приключенческую игру с картой для исследования, объектами для взаимодействия и сложными логическими головоломками. Автор доступно, в игровой форме рассказывает, как использовать Python, один из самых популярных языков программирования, для создания игры. Каждый проект в книге построен таким образом, чтобы учить основам программирования через создание простых, но захватывающих игр. Это не только мотивирует детей продолжать обучение, но и позволяет им видеть результаты своей работы.

«Как слушать музыку», Ляля Кандаурова

Музыкант, журналист Ляля Кандаурова приглашает читателя в путешествие в мир музыкального искусства. Автор начинает с основ — объясняет, как устроено восприятие музыки, какие процессы происходят в нашем мозгу, когда мы слышим различные мелодии. Раскрывает, как различные музыкальные элементы влияют на наше эмоциональное состояние. Далее переходит к более сложным темам, таким как музыкальные жанры и стили. Автор детально анализирует произведения классической музыки, акцентируя внимание на тонкостях, которые ускользают от неопытного слушателя. Ляля Кандаурова учит не только слушать, но и чувствовать, анализировать и наслаждаться каждой нотой. Это руководство открывает новые горизонты для понимания и восприятия музыки, делая каждое прослушивание более осознанным и насыщенным.