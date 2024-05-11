Врач развеяла 5 самых распространенных мифов

Гинеколог Шумкова посоветовала для зачатия не концентрироваться на позах . Какую бы вы ни выбрали, сперматозоидам не составит труда достигнуть цели. Важно одно: благоприятные условия для этого. Какие ещё популярные в народе «лайфхаки» на самом деле никак не помогают забеременеть, рассказала врач — акушер-гинеколог DocMed ЭКО Полина Шумкова. А некоторые заблуждения ещё и навредить могут.

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5 главных заблуждений о зачатии

Имеет значение правильная поза

Многие считают, что для успеха в зачатии нужно заниматься сексом в миссионерской позе.

На самом деле она не эффективнее других. Для оплодотворения нужен всего один, максимум два сперматозоида. А всего лишь в 1 мл спермы их содержатся миллионы, а значит, какой-то точно достигнет цели.

Сделать после секса «берёзку»

Есть приверженцы теории о том, что если сразу после соития встать в позу берёзки или немного полежать — сперматозоиды обязательно переместятся из влагалища в матку.

На самом деле сперматозоиды движутся не абы как — путь им указывают специальные рецепторы, также достичь цели помогает слизь в цервикальном канале женщины.

Сода помогает сперматозоидам

Ну а кто-то считает: чтобы наверняка забеременеть, нужно прополоскать влагалище содой.

На самом деле такие «лайфхаки» могут привести только к проблемам по женской части: вагинозу, сухости и боли при половом акте.

Нужно часто заниматься сексом

Казалось бы, в такой позиции и нет подвоха. Но чем «чаще, тем лучше» не обязательно.

На самом деле для наступления беременности достаточно трёх половых актов в неделю, заверила врач. Зацикливание на попытках зачать ребёнка приводит к стрессу у партнёров, а ещё влияет на качество спермы.

Можно зачать ребёнка определённого пола

Конкретно мальчика или девочку можно зачать накануне или сразу после овуляции — тоже заблуждение.

На самом деле все совпадения случайны. Дело в том, что одни сперматозоиды несут Х-хромосому (девочки), другие — У-хромосому (мальчики). Их соотношение — примерно 50/50, а шансы первым достичь яйцеклетки в любое благоприятное для этого время равны, объяснила Шумкова.

Диета помогает зачатию

Очередной миф — якобы соблюдение специальной диеты поможет забеременеть. Причём чаще всего обещают, что определёнными продуктами можно повлиять на пол ребёнка.

На самом деле кто родится — мальчик или девочка — никак не зависит от того, что вы едите.

А ранее акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный объяснил, почему в зачатии играет роль не только здоровье женщины, но и мужчины. Здесь собраны 5 мифов вокруг этой темы.