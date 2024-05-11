Детская аптечка: что взять в отпуск с ребенком

Близится сезон отпусков. Если вы впервые летите отдыхать с маленьким ребенком или просто едете с малышом на природу, то кроме одежды, игрушек и питания, необходимо собрать аптечку. И это один из основных пунктов сборов в любую поездку. Врач гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии, к. м. н. Татьяна Топчий рассказала WomanHit, что обязательно нужно взять с собой.

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От кишечной инфекции

Это один из основных препаратов в аптечке. При отравлениях поможет активированный уголь или любой другой сорбент.

«Кроме того, при острых кишечных инфекциях или диарее важно восстановить водно-электролитный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Для этого стоит купить специальные препараты», — рассказала врач.

А вот если ваш непоседа просто вкусно поужинал и переборщил с едой, то может столкнуться с тяжестью в желудке, вздутием или изжогой.

Татьяна: «На этот случай в аптечке стоит иметь препараты, которые помогут при проблемах с пищеварением. Их можно применять и детям, и взрослым».

Защита от солнца

При активном солнце ребенка обязательно нужно защищать от вредного воздействия УФ-лучей. Возьмите средства от солнца с высокой степенью защиты — SPF 40—50. Ими нужно пользоваться первые 3—4 дня отдыха, чтобы нежная кожа не обгорела. После этого можно снизить фактор SPF до 15—20. Если чадо все же обгорит — при себе необходимо иметь крем после загара или простой «Пантенол».

Против аллергии

Не забывайте про аллергию и укусы насекомых. Майские праздники выпадают на сезон цветения многих аллергенов и активации ос и пчел. А в экзотических странах аллергия может проявиться от местных деликатесов и фруктов.

«Под рукой должны быть антигистаминные средства, чтобы остановить реакцию и облегчить симптомы. Берите с собой спрей для носа или таблетки», — рассказывает гастроэнтеролог.

Жаропонижающие и болеутоляющие

И, конечно, в любой аптечке нужно иметь обезболивающие препараты, жаропонижающее, мазь от ожогов и средства для оказания первой медицинской помощи.

От травм

Даже если у вас не особо активный ребенок, планируя отдых на природе, не забудьте взять с собой средства на случай всевозможных травм и ушибов.

«Обработать ушиб и исключить инфекцию помогут перекись водорода, порошок „Банеоцин“ или йод. Также не забудьте про пластырь, бинты и стерильные салфетки», — советует Татьяна.

Антибиотики

Препарат берите тот, который ребенок уже принимал с положительным эффектом и без побочек. Но, помните: антибиотики детям нужно давать в самом крайнем случае и только в той дозировке, что выписывали ранее! При острой необходимости, лучше все же сначала обратитесь к врачу.