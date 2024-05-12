Ученые узнали парадоксальную причину ссор и драк между братьями и сестрами

Американские психологи из Университета штата Аризона изучили причины драк и ссор, которые часто происходят между родными братьями и сестрами. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

© unsplash

В ходе серии опросов команда выясняла, что различные формы насилия (физического и словесного) не зависят от пола близких родственников. Это означает, что и девочки, и мальчики ведут себя примерно одинаково агрессивно по отношению к сестре или брату.

Другой эксперимент показал, что конфликты между братьями и сестрами часто сохраняются и во взрослой жизни, несмотря на снижение количества контактов. Это свидетельствует, что люди продолжают следовать моделям поведения, заложенным в детстве.

Также выяснилось, что, хотя члены семьи могут ссориться друг с другом, они реже склонны говорить плохо про своих сестер или братьев в беседах с другими людьми.

Изучив эти факторы, ученые пришли к парадоксальному выводу — ссоры между братьями и сестрами происходят, потому что они относительно комфортны и обычно не ведут к разрыву отношений или причинению серьезного вреда одной из сторон.