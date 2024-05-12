Выпускникам рассказали, как не сойти с ума при сдаче ЕГЭ

К 2026 году в РФ введут новую систему приема в вузы с большим количеством бюджетных мест и расширением числа необходимых стране специалистов. В правительстве России рассматривается возможность изменения системы образования. Причем предложения по этому вопросу варьируются от расширения числа необходимых в вузах специальностей и возможности пересдавать ЕГЭ прямо перед поступлением, до введения телесных наказаний в школах. ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ 12 мая в ходе заседания профильного комитета ГД кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в России планируется пересмотр системы приема в вузы. По его словам, акцентировать внимание и увеличивать количество мест для абитуриентов будут, в первую очередь, на специальностях, которые необходимы для реализации нацпроектов и обеспечения технологического лидерства. Чернышенко подчеркнул, что новая модель в системе высшего образования в РФ начнет действовать с 2026 года и затронет тысячи отечественных высших учебных заведений. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пересмотреть количество бюджетных мест в вузах России. «Чтобы выпускники высших учебных заведений отвечали требованиям компаний, регионов и экономики в целом», - подчеркнул политик. При этом он считает, что качество обучения должно повышаться на всех уровнях образования, чему, по его мнению, поспособствуют программа поддержки университетов «Приоритет-2030», передовые инженерные школы и проект по созданию современных кампусов. Недавно президент Владимир Путин также заявил, что у выпускников школ должна быть возможность пересдачи необходимого для поступления в вузы ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Однако председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН объяснил, что в такой ситуации будет засчитан не лучший результат, а только баллы второго экзамена. «Учитываться будет именно второй экзамен. Поэтому, прежде чем идти на пересдачу, нужно хорошо подумать. Там, где экзамен состоит из устной и письменной части, пересдавать нужно будет обе. Если во второй раз выпускник не набирает за экзамен баллов для получение школьного аттестата, только в этом случае не будет действовать правило о том, что результат первого экзамена аннулируется. Он будет зачтен, школьники получат аттестат», - рассказал он. ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ Но в правительстве предлагают изменить не только систему высшего образования. Так, недавно в Мосгордуме зампред организации «Клуб адмиралов» Валерий Дорогин выступил с инициативой введения телесных наказаний в школах. Однако первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин в пресс-центре НСН назвал такую идею «сумасшествием». «Давать учителям право применять телесные наказания в отношении учеников — дополнительная психологическая нагрузка на учителей. Вместе с правом появляются и обязанности. Не надо переходить эту грань. Главные обязанности учителей - учить и воспитывать. Говоря о разрешении телесных наказаний, мы из учителей делаем правоохранителей в какой-то степени. Есть другие меры воздействия на детей», - подчеркнул он. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков также считает такую идею «антигуманной». «У нас путают иногда воспитательные традиции, которые существовали, со школьными современными традициями. В школе телесные наказания — точно не тот вид, который возможен. Применять эти практики в современном мире не нужно, это большие шаги назад. Нужно создавать условия для работы учителя, педагогов. Нужно развивать психологические службы, учителям должно быть комфортно работать, чтобы было время учить и воспитывать. А когда учителя работают в невыносимых условиях, естественно, достучаться до кого-то нет времени. Сейчас условия в школе очень сложные и плохие», – заметил он в интервью НСН. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН также заявила, что низкая зарплата, переработки и провокации со стороны учеников не могут оправдать рукоприкладство педагога. «Если учитель занимается рукоприкладством, то он однозначно профнепригоден. Как только учитель ударил ребенка, этот день должен стать последним днем работы в школе», - добавила она. В связи с разгоревшейся дискуссией учитель истории Марина Шарова в пресс-центре НСН призвала вернуть школам возможность отчислять недисциплинированных учеников. «В 2000-2010 году вопросы со сложными подростками решались очень хорошо. Законодатели забрали у нас единственное, что мы могли сделать - отчислить из школы. Сегодня родителям отдано право решать, оставлять на второй год или нет. Также раньше мы могли отчислить из школы ребенка, потому что он своим поведением являлся угрозой всем детям, нарушал права на получение качественного образования в классе и так далее. А потом комиссия по делам несовершеннолетних могла устроить этого ребенка в вечернюю школу, где он мог получить хороший заряд трудового воспитания», - рассказала педагог. РАН ПРОВЕРИТ УЧЕБНИКИ Между тем в мае правительство выступило еще с одной инициативой по реформации школьного образования. Так, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова внесла в Госдуму законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников. Раньше РАН до 2019 года уже проводила научную экспертизу учебной литературы, оценивая ее соответствие современным научным представлениям с учетом образовательной программы. Теперь Гуремова объяснила, что база научных знаний удваивается каждые пять лет, в связи с чем контроль за содержанием учебников становится особенно актуальным. Если инициатива будет принята, то изменения затронут законы «Об образовании» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В свою очередь член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий поддержал такую инициативу. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он подчеркнул, что она актуальна на сегодняшний день, так как экспертиза в нынешнем виде, по его словам, непрозрачна и непонятна. «Чем больше будет разных независимых экспертов, тем лучше. Но проблема в том, что на оплату экспертов не выделялись деньги раньше… Очень многие люди отказывались – работа большая, сложная, ответственность тоже большая. А главное, все-таки, непонятно, как этот законопроект будет соотноситься с уже принятым решением о том, что все новые учебники будут готовиться исключительно под контролем Минпросвещения», – заметил учитель. Ранее руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в эфире НСН рассказала, что работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и школьников.