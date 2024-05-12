Уровень IQ ребенка связан с тем, нервничала ли мать во время беременности

Уровень гормонов стресса у матери в последние месяцы беременности напрямую связан с уровнем интеллекта, который будет у ребенка в будущем. Это демонстрирует новое исследование ученых из Дании, которое опубликовано среди материалов 26-го Европейском конгрессе эндокринологов.

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Исследование проводилось в Оденсе — одном из крупнейших городов Дании (впрочем, согласно официальной статистике, он меньше, чем подмосковные Мытищи). Для изучения использовали данные, полученные от 943 матерей, а через семь лет — от их 943 детей.

Во время последнего триместра беременности у женщин замеряли уровень гормона стресса, кортизола. У женщин, вынашивавших мальчиков, он был значительно ниже, чем у женщин, вынашивавших девочек. И связано это было, судя по полученным данным, не с тем, что одни женщины в среднем волновались больше, а другие меньше.

«Девочки были защищены от высокого воздействия кортизола за счет инактивации кортизола в кортизон (то есть, в неактивную форму этого же гормона — прим. Ред.) с помощью фермента 11β-HSD2. В то время как мальчики были более восприимчивы к высоким уровням материнского кортизола», — поясняется в материалах конференции.

Со ссылкой на авторов исследования портал EurekAlert! отмечает, что ранее уже удалось доказать, что более высокие уровни кортизола у матерей в третьем триместре ведут к тому, что дети в возрасте от одного до трех лет имеют более развитую речь. Но тогда не уделялось такого внимания полу ребенка.

Сейчас ученые пошли дальше и предложили детям, достигшим семи лет, тесты на IQ.

«Мальчики, подвергшиеся воздействию более высокого уровня кортизола в утробе матери, показали более низкие результаты в тестах IQ в возрасте 7 лет. Девочки того же возраста показали лучшие результаты в тестах IQ, когда у их матерей был более высокий уровень кортизона в моче», — подчеркивается в сообщении.

Авторы исследования предполагают, что это связано как раз с тем самым ферментом 11β-HSD2. Возможно, на умственном развитии детей сказался не только уровень картизола в организме матери, но и надежность защиты плода.