Родителям дали рекомендации, как откладывать деньги на обучение детей

Более половины родителей школьников или уже делают накопления на высшее образование ребенка (29%), или планируют начать в ближайшее время (27%). Такие данные получила страховая компания «Росгосстрах Жизнь» в ходе соцопроса. Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь», рассказала «Газете.Ru», какие финансовые инструменты помогут родителям наиболее эффективно сберегать средства на обучение ребенка после школы.

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«Конечно, поступление в вуз на бюджет — для многих родителей самый желательный вариант, но даже в этом случае могут быть дополнительные расходы, например, на репетиторов. Недавно мы проводили исследование, которое показало, что половина родителей тратит более 10 тыс. рублей в месяц на дополнительное образование детей. Кроме того, родители задумываются не только о получении высшего образования своих детей, но и копят деньги на покупку квартиры или автомобиля для них в будущем», — рассказала эксперт.

Для того, чтобы сформировать необходимый капитал к определенному сроку, лучше начать делать это заранее.

«Во-первых, будет больше времени и возможностей собрать нужную сумму. Во-вторых, долгосрочные накопительные или инвестиционные программы страхования жизни дают возможность значительно приумножить капитал с помощью высокой процентной ставки, которую можно зафиксировать на длительный срок до 10-15 лет. Это значительно выгоднее, чем хранить наличные средства дома, так как в последнем случае они не защищены от инфляции, а доход, полученный по программам страхования жизни от 5 лет, можно дополнительно увеличить благодаря социальному налоговому вычету», — отметила Орлова.

Итак, чтобы сформировать капитал на будущее вашего ребенка, выберите один или сразу же несколько способов сбережения денег.

«Используя в качестве инструмента накопительные программы страхования жизни родители достигнут своей цели несмотря ни на что, так как будут застрахованы от непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем. Для этого нужно определить период и желаемую сумму накоплений (которую можно прикинуть исходя из примерной стоимости образования, квартиры или автомобиля), установить комфортный размер взноса, его периодичность и вносить платежи регулярно. Важное преимущество таких программам заключается в том, что в них включена страховка, например, даже в случае получения клиентом инвалидности будет сформирован планируемый капитал, так как страховая компания будет делать взносы за клиента. А чтобы деньги всегда были под рукой, дополнительно можно использовать банковский накопительный счет», — рекомендовала специалист.

Еще один возможный способ формирования капитала — инвестиции.