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Финэксперт Орлова: формировать капитал на обучение детей лучше начинать заранее

Более половины родителей школьников или уже делают накопления на высшее образование ребенка (29%), или планируют начать в ближайшее время (27%). Такие данные получила страховая компания «Росгосстрах Жизнь» в ходе соцопроса. Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь», рассказала «Газете.Ru», какие финансовые инструменты помогут родителям наиболее эффективно сберегать средства на обучение ребенка после школы.

Родителям дали рекомендации, как откладывать деньги на обучение детей
© Unsplash
«Конечно, поступление в вуз на бюджет — для многих родителей самый желательный вариант, но даже в этом случае могут быть дополнительные расходы, например, на репетиторов. Недавно мы проводили исследование, которое показало, что половина родителей тратит более 10 тыс. рублей в месяц на дополнительное образование детей. Кроме того, родители задумываются не только о получении высшего образования своих детей, но и копят деньги на покупку квартиры или автомобиля для них в будущем», — рассказала эксперт.

Для того, чтобы сформировать необходимый капитал к определенному сроку, лучше начать делать это заранее.

«Во-первых, будет больше времени и возможностей собрать нужную сумму. Во-вторых, долгосрочные накопительные или инвестиционные программы страхования жизни дают возможность значительно приумножить капитал с помощью высокой процентной ставки, которую можно зафиксировать на длительный срок до 10-15 лет. Это значительно выгоднее, чем хранить наличные средства дома, так как в последнем случае они не защищены от инфляции, а доход, полученный по программам страхования жизни от 5 лет, можно дополнительно увеличить благодаря социальному налоговому вычету», — отметила Орлова.

Итак, чтобы сформировать капитал на будущее вашего ребенка, выберите один или сразу же несколько способов сбережения денег.

«Используя в качестве инструмента накопительные программы страхования жизни родители достигнут своей цели несмотря ни на что, так как будут застрахованы от непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем. Для этого нужно определить период и желаемую сумму накоплений (которую можно прикинуть исходя из примерной стоимости образования, квартиры или автомобиля), установить комфортный размер взноса, его периодичность и вносить платежи регулярно. Важное преимущество таких программам заключается в том, что в них включена страховка, например, даже в случае получения клиентом инвалидности будет сформирован планируемый капитал, так как страховая компания будет делать взносы за клиента. А чтобы деньги всегда были под рукой, дополнительно можно использовать банковский накопительный счет», — рекомендовала специалист.

Еще один возможный способ формирования капитала — инвестиции.

«Он может принести более значительный доход, но, чтобы избежать риска потери вложений, лучше выбирать инвестиции с защитой капитала. В случае отрицательной динамики фондового рынка, вам будут полностью возвращены вложенные деньги. Регулярное планирование бюджета и контроль расходов помогут лучше управлять своими финансами и видеть возможности для эффективного распределения ресурсов», — резюмировала Орлова.
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