Психолог рассказал, как правильно засыпать, чтобы успешно сдать экзамены
Педагог-психолог Павел Банников рекомендует выпускникам спать 7 – 8 часов в ночь и придерживаться регулярного графика сна для успешной сдачи экзаменов. Об этом пишет РИАМО.
Эксперт отмечает, что важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, не засыпать позднее полуночи и не ложиться спать голодными.
Перед сном полезно проветрить помещение, выбрать удобную одежду и выполнить вечерние ритуалы — например, прочитать перед сном несколько страниц любимого произведения или послушать приятную музыку.
Также рекомендуется принимать теплую ванну или душ, избегая контрастных процедур.
Если есть трудности с засыпанием, стоит попробовать раньше просыпаться и исключить дневной сон.