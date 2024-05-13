Психолог рассказал, как правильно засыпать, чтобы успешно сдать экзамены

Педагог-психолог Павел Банников рекомендует выпускникам спать 7 – 8 часов в ночь и придерживаться регулярного графика сна для успешной сдачи экзаменов. Об этом пишет РИАМО.

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Эксперт отмечает, что важно ложиться и просыпаться в одно и то же время, не засыпать позднее полуночи и не ложиться спать голодными.

Перед сном полезно проветрить помещение, выбрать удобную одежду и выполнить вечерние ритуалы — например, прочитать перед сном несколько страниц любимого произведения или послушать приятную музыку.

Также рекомендуется принимать теплую ванну или душ, избегая контрастных процедур.

Если есть трудности с засыпанием, стоит попробовать раньше просыпаться и исключить дневной сон.