Как понять, что ребенка обижают в школе

Буллинг может превратить жизнь ребенка в настоящий кошмар. О том, как родителям вовремя предупредить опасное развитие событий, поняв, что в школе у ребенка проблемы, нам рассказал психолог Виталий Красков.

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Жалуется на здоровье

Как говорит наш эксперт, любые жалобы на свое состояние должны насторожить родителей.

«У ребенка по физиологическим причинам редко болит голова, и если вы услышали жалобы от своего школьника по этому поводу, вполне вероятно имеет место насилие, особенно если ребенок постоянно жалуется на боли в том или ином месте», — комментирует Виталий.

Прогуливает школу

Конечно, редкий ребенок наслаждается школьными буднями, и тем не менее резкий отказ от похода в школу — серьезный «звонок» для родителей.

Виталий:

«Не игнорируйте, если ребенок практически устраивает истерики при сборах в школу или же вы узнаете, что он ее не посещает».

В мягкой форме поговорите с ребенком, выясните, как дела в коллективе и как в последнее время складываются отношения с учителями — иногда проблема идет не от детей, а от взрослых.

Ломает вещи

Испорченный портфель, порванные книги и сломанные ручки при условии, что у вас аккуратный ребенок, должны вас насторожить.

Виталий:

«Дети не всегда готовы признаться, что у них есть проблемы с классом, такие очевидные вещи, как порча имущества, должны вас подтолкнуть к разговору с ребенком и с классным руководителем впоследствии».

Обижает младших родственников

Когда ребенку трудно дать отпор более сильным сверстникам, он может начать срывать злость на тех, кто слабее и ближе. Как правило, на младших братьях и сестрах. Психолог советует родителям не строго наказывать школьника, а попытаться выяснить, в чем причина поведения, возможно, в его жизни происходят вещи, на которые уже давно пора обратить внимание.