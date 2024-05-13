Названо число участников летней оздоровительной кампании для детей в Подмосковье

В Подмосковье 30 мая начнется летняя оздоровительная кампания, в которой примут участие 180 тысяч детей. Организацию детского отдыха обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тысяч ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства, — сказал Андрей Воробьев. — Особое внимание многодетным семьям и семьям, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции. Все возможности для отдыха и на море, и у нас в Подмосковье должны быть доходчиво доведены — где дети могут отдохнуть бесплатно, льготно. И самое главное, как можно записать ребенка в тот или иной детский лагерь».

Дети участников СВО (от 7 до 15 лет), как и в прошлом году, получат 3 тысячи бесплатных путевок в лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском округе Там есть большой актовый зал, детская и открытая спортивная площадки, бассейн, тренажерный и спортивный залы, боулинг, настольный теннис, а также аэрохоккей. Ребят ждет насыщенная программа, сейчас формируются списки желающих.

Оформить заявку на получение путевки или компенсацию за нее (до 28 тысяч рублей) на детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов и детей-сирот можно на региональном портале Госуслуг или в МФЦ.

Сегодня из 100 тыс. путевок в подмосковные загородные детские лагеря выкуплено около 75 тысяч.