Выпускникам рассказали, как не сойти с ума при сдаче ЕГЭ

Педагоги и психологи раскрыли школьникам и их родителям секреты, которые помогут успокоиться в предэкзаменационный и экзаменационный период.

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Родители – зеркало тревоги детей

Детский психиатр Светлана Хабарова рассказала, что чаще всего именно родители вызывают тревогу у детей при подготовке и сдачи ЕГЭ.

«Дети тревожились бы меньше, если бы родители не создавали ситуацию, что экзамен это рубеж, его нужно сдать, иначе ты дальше никуда не пойдешь. Чем больше спокоен родитель, тем больше спокоен ребенок», – поделилась специалист.

Хабарова подчеркнула, что для избавления родительской тревожности, взрослым необходимо изучить регламент проведения ЕГЭ, сколько по времени проходит каждый экзамен, зачем он нужен ребенку и что будет, если ребенок не наберет необходимое количество баллов.

«Перед самим экзаменом нужно помечтать с выпускником о том, что будет после того, как он поступит в вуз. Тогда тревожность снизится как у ребенка, так и у родителя», – порекомендовала специалист.

При этом, если родитель слишком эмоционален и не может самостоятельно справиться с тревогой, по мнению заведующего областным центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилла Бахарева, ему нужно обратиться к специалисту. Иначе тревога плохо повлияет на ребенка и его последующие действия на самом экзамене и после него.

Бахарев также уверен, что в снижении тревожности поможет открытая беседа между ребенком и родителем, в котором каждый выскажет свои беспокойства и найдет позитивный выход из, казалось бы, негативной ситуации.

Помощь выпускнику в предэкзаменационный период

Несмотря на то, что ученики 9-х и 11-х классов уже довольно взрослые, ответственность за их воспитание все равно лежит на плечах родителей, поэтому при подготовке к экзаменам необходимо следить за соблюдением режима.

«Важно изначально за несколько месяцев начать поддерживать режимные моменты: сна, бодрствования, наладить рацион питания, в котором будет достаточно витаминов», – рассказала Светлана Хабарова.

Кроме того, психолог также отметила, что перед экзаменом родители должны воздержаться от новых «испытаний» и ситуаций, которые могут эмоционально истощить школьника.

Заместитель директора по учебным вопросам гимназии №2 Екатеринбурга Ольга Кубасова поделилась, что выпускники хотят слышать фразы, которые бы позитивно оценивали их подготовку к экзаменам, а не возможные результаты. Например, одиннадцатиклассники не любят слышать от близких и учителей: «Не волнуйся», «У тебя все будет хорошо», «Все получится».

Вместо этого школьникам нравятся фразы: «Мы все равно тебя любим», «Мы в тебя верим», «Твои результаты не влияют на нашу любовь к тебе», а также те, которые выражают похвалу за то, что они на самом деле сделали при подготовке к ЕГЭ.

За день до экзамена родители или сам школьник должны устроить день отдыха: убрать учебники, перестать повторять материал, совершить прогулку или же устроить совместный досуг с семьей.

Когда стоит обратиться к психологу?

Если уровень тревоги у ребенка сильно завышен, то это может проявляться в подавленном состоянии, плаксивости, сбитом режиме сна, отсутствии аппетита и появлении самоповреждений. Родителям, как считает Светлана Хабарова, это может служить сигналами для обращения к специалистам.

При этом психолог уверена, что не всегда поход к психологу перед экзаменом может быть позитивным, поэтому стоит начать замечать изменения в поведении выпускника раньше и обратиться к психологу минимум за несколько месяцев до ЕГЭ.

Светлана Хабарова также сказала, что в день сдачи экзамена ребенку стоит отказаться от употребления успокоительных препаратов.

Если экзамен был сдан не на тот результат, на который рассчитывал школьник, тогда стоит обратиться к специалисту, чтобы тот помог объяснить ребенку, что ЕГЭ — это лишь ступень и что результаты не влияют на отношение близких и друзей к выпускнику. В выборе профессии и вуза всегда можно найти альтернативу.

Лайфхаки для сдающих ЕГЭ

Ольга Кубасова поделилась, что, чтобы обезопасить себя от тревоги на экзамене, выпускнику необходимо научиться чувствовать время, чтобы понимать, сколько его осталось в запасе. Благодаря этому школьник сможет не нервничать не не бояться, что на выполнение заданий ему не хватит заветных минут.

При решении вариантов нужно начинать с более легких заданий. Во-первых, так получится повысить свою уверенность, так как быстрое решение задач повысит самооценку, а, во-вторых, такой подход позволит сохранить время для решения более сложных заданий.

При решении заданий нужно пользоваться черновиками и перепроверять свои ответы, перенося их в чистовик. Это позволит детям совершать меньше ошибок и не бояться, что они не записали какой-то из ответов в бланк. Более того, сегодня все черновики сдаются вместе с вариантом, поэтому при апелляции их может просмотреть комиссия.

Если тревожность все же застала на экзамене, то специалисты рекомендуют помассировать мочки ушей, пощипать себя на руки и ноги, сделать несколько вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, а также позитивно мыслить.

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