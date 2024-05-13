Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого
Карьера и материнство — это две сложные и ответственные роли, каждая из них требует времени, энергии и усилий. Как не жертвовать одним ради другого рассказала женский коуч, эксперт федеральных каналов Валентина Красникова.
В последнее время актуальный возраст для заключения брака приближается к 27–29 годам, также существенно увеличилось число семей, создаваемых после 35 лет. Вместе с этим сдвигается и возраст, когда женщина принимает решение стать матерью. Такие изменения в общей картине происходят по ряду причин. Во-первых, женщины сегодня больше заботятся о своей финансовой стабильности и самореализации, стремятся достичь высоких профессиональных результатов и быть независимыми.
Во-вторых, меняется взгляд на роли супругов, мужчина больше не добытчик, женщина — не хранительница очага. Сейчас превалирует мнение, что быть просто матерью — недостаточно, до рождения детей необходимо полностью состояться и добиться профессиональных успехов.
Уже можно с уверенностью констатировать, что изменение взглядов в отношении материнства произошло. В прошлом рождение детей рассматривалось как основная цель жизни женщины, ее особая обязанность. Однако, в последние годы, всё больше девушек отказываются от роли матери или всячески отодвигают этот момент в пользу профессиональной реализации. Поэтому сейчас поздние роды стали обыденностью.
К счастью, не обязательно делать выбор между семьей и самореализацией. Существуют различные подходы и гибкие условия работы, которые позволяют находить оптимальный баланс между профессиональной и личной жизнью.
Более того, есть множество примеров, когда появление ребёнка стало мощным стимулом для профессионального и личностного роста матери. Это имеет практическое обоснование, ведь приобретая новую роль, женщина получает особые навыки, среди которых:
- Управление временем. Женщины, воспитывающие детей, эффективно планируют свои временные ресурсы, чтобы совмещать работу и заботу о семье. Они умеют выделять приоритетные задачи и управлять своим временем максимально эффективно.
- Способность к организации процессов. Ежедневные обязанности и забота о домашнем хозяйстве требуют хорошо развитых организационных способностей. Такие навыки могут быть применены в профессиональной сфере, например, в управлении проектами, организации событий и построении бизнеса.
- Коммуникативные навыки. Воспитание детей помогает развить навыки коммуникации и управления конфликтами. Они будут полезны в профессиях, где требуется взаимодействие с людьми, например, в продажах, маркетинге, образовании, в этих сферах особенно ценятся хорошие навыки межличностного общения.
- Целеустремленность. Материнство стимулирует женщину к достижению успеха не только ради личного благополучия, но и ради возможности дать лучшее будущее своему ребёнку. Матери имеют большую мотивацию для профессионального роста, чтобы стать достойным примером и сильной ролевой моделью для своих детей.
- Адаптивность. Материнство требует от женщин адаптироваться к новым ролям и возможностям, которые дает та или иная ситуация. Они способны чутко реагировать на изменения быстро решать проблемы.
- Появление детей также дает возможность оценить свои взгляды на жизнь, сменить карьеру или открыть бизнес. Семья способствует личному успеху, обеспечивает поддержку в трудные моменты, становится источником вдохновения для движения вперёд.
Чтобы уделять достаточно времени заботе о ребенке, поддерживать свою квалификацию и развиваться, ищите нестандартные возможности для работы. В данный момент рынок труда предлагает разнообразные формы занятости: вы можете работать из дома, выбрать гибкий график, гибридную или частичную загрузку. Также хорошим вариантам станет развитие своего дела, например, на основе вашего хобби.
Для того, чтобы успешно сбалансировать материнство и карьеру, необходимо управлять своим временем и разобраться в основах тайм-менеджмента. Для этого:
Определите свои цели, четко сформулируйте свои личные и профессиональные стремления. Они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и ограниченными по времени. Это поможет вам самоорганизоваться и сфокусироваться на их достижении.
Создайте план действий, который поможет вам достичь ваших целей. Разбейте каждую цель на маленькие, управляемые этапы и сосредоточьтесь на наиболее значимых задачах в обеих сферах жизни: работе и материнстве. Например, большая цель — переход на режим удаленной работы, подцель — необходимость освоить программы для удалённого доступа и видеосвязи.
Расставьте приоритеты и уделите больше внимания наиболее значимым задачам.
Используйте техники управления временем. Изучите различные методы эффективного тайм-менеджмента, чтобы оптимально спланировать время для выполнения рабочих и личных задач.
Берите на себя ответственность, поставьте себе внутренние сроки и следуйте им. Отнеситесь серьезно к своим обязательствам и будьте ответственными за свое время.
Когда речь идет о детях, всё запланировать невозможно. Нужно гибко реагировать на временные накладки, неожиданности и задержки. Будьте морально к этому готовы, вместо паники, уделите время оценке ситуации и корректировке плана действий.
В современном мире не нужно делать выбор между материнством и профессиональной реализацией. Существует множество эффективных способов, чтобы сбалансировать свои роли, при грамотном планировании возможно совместить успешную карьеру и счастливую семью.