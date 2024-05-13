Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого

Карьера и материнство — это две сложные и ответственные роли, каждая из них требует времени, энергии и усилий. Как не жертвовать одним ради другого рассказала женский коуч, эксперт федеральных каналов Валентина Красникова.

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В последнее время актуальный возраст для заключения брака приближается к 27–29 годам, также существенно увеличилось число семей, создаваемых после 35 лет. Вместе с этим сдвигается и возраст, когда женщина принимает решение стать матерью. Такие изменения в общей картине происходят по ряду причин. Во-первых, женщины сегодня больше заботятся о своей финансовой стабильности и самореализации, стремятся достичь высоких профессиональных результатов и быть независимыми.

Во-вторых, меняется взгляд на роли супругов, мужчина больше не добытчик, женщина — не хранительница очага. Сейчас превалирует мнение, что быть просто матерью — недостаточно, до рождения детей необходимо полностью состояться и добиться профессиональных успехов.

Уже можно с уверенностью констатировать, что изменение взглядов в отношении материнства произошло. В прошлом рождение детей рассматривалось как основная цель жизни женщины, ее особая обязанность. Однако, в последние годы, всё больше девушек отказываются от роли матери или всячески отодвигают этот момент в пользу профессиональной реализации. Поэтому сейчас поздние роды стали обыденностью.

К счастью, не обязательно делать выбор между семьей и самореализацией. Существуют различные подходы и гибкие условия работы, которые позволяют находить оптимальный баланс между профессиональной и личной жизнью.

Более того, есть множество примеров, когда появление ребёнка стало мощным стимулом для профессионального и личностного роста матери. Это имеет практическое обоснование, ведь приобретая новую роль, женщина получает особые навыки, среди которых:

Управление временем. Женщины, воспитывающие детей, эффективно планируют свои временные ресурсы, чтобы совмещать работу и заботу о семье. Они умеют выделять приоритетные задачи и управлять своим временем максимально эффективно. Способность к организации процессов. Ежедневные обязанности и забота о домашнем хозяйстве требуют хорошо развитых организационных способностей. Такие навыки могут быть применены в профессиональной сфере, например, в управлении проектами, организации событий и построении бизнеса. Коммуникативные навыки. Воспитание детей помогает развить навыки коммуникации и управления конфликтами. Они будут полезны в профессиях, где требуется взаимодействие с людьми, например, в продажах, маркетинге, образовании, в этих сферах особенно ценятся хорошие навыки межличностного общения. Целеустремленность. Материнство стимулирует женщину к достижению успеха не только ради личного благополучия, но и ради возможности дать лучшее будущее своему ребёнку. Матери имеют большую мотивацию для профессионального роста, чтобы стать достойным примером и сильной ролевой моделью для своих детей. Адаптивность. Материнство требует от женщин адаптироваться к новым ролям и возможностям, которые дает та или иная ситуация. Они способны чутко реагировать на изменения быстро решать проблемы. Появление детей также дает возможность оценить свои взгляды на жизнь, сменить карьеру или открыть бизнес. Семья способствует личному успеху, обеспечивает поддержку в трудные моменты, становится источником вдохновения для движения вперёд.

Чтобы уделять достаточно времени заботе о ребенке, поддерживать свою квалификацию и развиваться, ищите нестандартные возможности для работы. В данный момент рынок труда предлагает разнообразные формы занятости: вы можете работать из дома, выбрать гибкий график, гибридную или частичную загрузку. Также хорошим вариантам станет развитие своего дела, например, на основе вашего хобби.

Для того, чтобы успешно сбалансировать материнство и карьеру, необходимо управлять своим временем и разобраться в основах тайм-менеджмента. Для этого:

Определите свои цели, четко сформулируйте свои личные и профессиональные стремления. Они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и ограниченными по времени. Это поможет вам самоорганизоваться и сфокусироваться на их достижении.

Создайте план действий, который поможет вам достичь ваших целей. Разбейте каждую цель на маленькие, управляемые этапы и сосредоточьтесь на наиболее значимых задачах в обеих сферах жизни: работе и материнстве. Например, большая цель — переход на режим удаленной работы, подцель — необходимость освоить программы для удалённого доступа и видеосвязи.

Расставьте приоритеты и уделите больше внимания наиболее значимым задачам.

Используйте техники управления временем. Изучите различные методы эффективного тайм-менеджмента, чтобы оптимально спланировать время для выполнения рабочих и личных задач.

Берите на себя ответственность, поставьте себе внутренние сроки и следуйте им. Отнеситесь серьезно к своим обязательствам и будьте ответственными за свое время.

Когда речь идет о детях, всё запланировать невозможно. Нужно гибко реагировать на временные накладки, неожиданности и задержки. Будьте морально к этому готовы, вместо паники, уделите время оценке ситуации и корректировке плана действий.

В современном мире не нужно делать выбор между материнством и профессиональной реализацией. Существует множество эффективных способов, чтобы сбалансировать свои роли, при грамотном планировании возможно совместить успешную карьеру и счастливую семью.