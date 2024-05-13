Cостояние эйфории может опасно сказаться на школьниках перед экзаменами

Состояние эйфории, чрезмерная уверенность в себе может опасно повлиять на школьников перед выпускными экзаменами, как и излишняя тревога. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заведующий областным центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев.

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"Состояние эйфории, где ребенок слишком уверен в себе, слишком легкомысленно относится, может быть опасно точно так же, как и слишком массированная тревога", - сказал он.

Заведующая филиалом "Детство" Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова поделилась, что излишнее волнение выпускников появляется из-за тревоги родителей. Для избавления от тревоги взрослым необходимо изучить регламент проведения ОГЭ и ЕГЭ, узнать, что будет, если ребенок не наберет необходимое количество баллов. За несколько месяцев до самого экзамена нужно обговорить с выпускником варианты развития событий независимо от результатов государственного экзамена. Правильное питание, режим сна и активностей помогут школьникам снизить уровень психоэмоционального напряжения перед важными экзаменами.

Заместитель директора по учебным вопросам гимназии №2 Екатеринбурга Ольга Кубасова отметила, что выпускники не хотят слышать фразы взрослых, которые содержат отношение к школьнику в зависимости от результата экзамена, например, "Не волнуйся", "У тебя все будет хорошо", "Все получится".