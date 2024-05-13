Компания «Глория Джинс» запустила бренд одежды для подростков

Пресс-служба компании «Глория Джинс» объявила об открытии в пилотном режиме первых магазинов Ready! Steady! Go! в Сочи, Казани и Волгограде в мае текущего года.

© Пресс-служба компании «Глория Джинс»

«Ready! Steady! Go! — новый бренд от команды Gloria Jeans для девушек и парней от 14 до 20 лет. Для первых открытий были выбраны популярные туристические города, в которых в тренде уличная культура и стрит-арт», — говорится в сообщении.

В основе дизайна интерьера магазинов — элементы стрит-арта и цифровые технологии. Во всех магазинах сети будут созданы AI-примерочные.

«Чтобы примерить вещь, покупателю нужно загрузить готовое фото или сделать его с помощью камеры в специальном зеркале и выбрать товар. Затем нейросеть сгенерирует изображение человека в выбранной вещи — и его можно будет увидеть в зеркале», — рассказали в пресс-службе.

Современные технологии коснулись и манекенов: они сделаны с помощью 3D-моделирования реальных людей.

«Благодаря реалистичным манекенам посадка вещей выглядит наиболее приближенно к реальной», — объяснили в компании.

Особое внимание в концепции пространства Ready! Steady! Go! уделено и звуку: в магазинах звучит специально разработанный плейлист с музыкой в стиле хип-хопа, фонка, клауд-рэпа и других жанров. В каждом магазине есть свои дизайнерские особенности: например, в Казани создана игровая зона с приставками, стилизованная под вагон метро, а в Волгограде — с аэрохоккеем.

Как рассказали в пресс-службе, решение о дальнейшем расширении новой сети будет принято по итогам пилотных проектов.