Чему учит подготовка к ЕГЭ

Десять дней до ЕГЭ - выпускники на низком старте, но наверняка подготовка все еще продолжается. У кого-то в режиме нон-стоп, у кого-то - время от времени.

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ЕГЭ - это не только про стресс и переход от детства к юношеству. Экзамен и подготовка к нему дают подросткам навыки, которые пригодятся в будущем: и в университете, и на работе, и просто в жизни.

Какие? Рассказывает преподаватель обществознания и ведущий вебинаров онлайн-школы Skysmart Никита Виноградов.

Планирование и расстановка приоритетов

В потоке рабочих задач нужно решить, какую взять "в оборот" прямо сейчас, а какую - отложить на вечер. ЕГЭ помогает подростку научиться планировать время и делать выбор в пользу более значимых решений. Согласитесь: когда тебе нужно и на уроки сходить, и маме с домашними делами помочь, и с друзьями увидеться, и прорешать пробник по русскому - начинаешь более грамотно распоряжаться временем.

Умение работать на перспективу

Этот навык можно приобрести и просто обучаясь в школе. Но если в школе получить пятерку можно и за дополнительные инициативы - например, за проведение мероприятий для всей параллели, то оценка за экзамен - плод упорного труда "вдолгую". ЕГЭ стимулирует к интенсивной и долгой работе. Набрать 90+ баллов точно не получится, готовясь всего пару недель. Единый учит детей настраиваться на систематическую работу, а не на достижение краткосрочных результатов.

Когда станут известны долгожданные баллы, подросток осознает, какую грандиозную работу проделал.

Самообучение и дисциплина

Чтобы не попасть под отчисление после первой сессии и не утонуть в море "хвостов", подростку важно приобрести навык самодисциплины, научиться устанавливать дедлайны и соблюдать их. К этому стимулирует ЕГЭ. Нужно самостоятельно контролировать темы, которые необходимо подтянуть, прорешивать практические задания в свободное время и постоянно актуализировать теорию в памяти. Чтобы облегчить этот процесс, можно записаться на экспресс-курсы по подготовке.

Постановка целей и стрессоустойчивость

Решить, куда ты хочешь поступить, и потом определить, какое количество баллов необходимо набрать для этого, - важный шаг. А после начинается самое интересное - путь к мечте: преодоление трудностей, освоение нового, много работы и постановка мини-задач, которые играют на руку в достижении глобальной цели. Чем четче подросток формирует конечный результат, которого ему хотелось бы достичь, и чем детальнее будет план по его достижению, тем выше вероятность успешного исхода. Этот навык пригодится не только при подготовке к ЕГЭ, но и во взрослой жизни - ни бизнес, ни бытовые процессы не обойдутся без умения ставить цели.

А еще ЕГЭ учит искать баланс между паникой перед сдачей и отдыхом. В погоне за высокими баллами выпускники забывают о себе, пренебрегая сном, хобби и отдыхом. Так нельзя. Важно находить золотую середину.